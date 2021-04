Es conocido que Pedro Castillo (uno de los fundadores del Conare, Proseguir) a inicios del 2017 es apoyado por Lucio Calla, Callata Mery Coila (Tacna) y Tito Rojas miembros del MOVADEF para que sea el representante del CONARE SUTEP y cuyo objetivo era radicalizar las propuestas y la huelga que tenían los maestros en ese año. Pedro Castillo en poco tiempo no solo promovió 6 meses de paralización de clases, arrinconó al gobierno de PPK; pero sobre todo, logró unificar las dos facciones del Pensamiento Gonzalo que estaba dividido entre Sendero Proseguir (facción del terrorista Quispe Palomino) y el Mismo Movadef( brazo político del Pensamiento de Abimael Guzmán).

Se debe entender que manejar un país destruido por la corrupción y la pandemia del covid-19, no es tarea fácil sino pregúntenle al gobernante morado, Francisco Sagasti, un hombre culto e inteligente, que acaba de manifestar que la presidencia le quedó grande. Entonces, que puede esperar de un profesor de primaria sin cultura, sin conocimiento de economía, sin visión de país, en suma un aventurero que quiere gobernarnos con una ideología anacrónica? se imaginan que podría hacer en un país en crisis como el Perú? Es como si un jinete quiera manejar un avión.

Seguro que aquellos que se negaron a votar el pasado domingo 11 de abril por una serie de motivos, ya empezaron a temblar o siguen en estado de catatonia, se habrán orinado losa pantalones porque el candidato mas votado fue Pedro Castillo, un maoísta, mucho más a la izquierda que Maduro y Evo Morales, que se va a enquistar en el poder todo lo que le dure la vida. Con alta votación de las zonas alto andinas (altísimas de Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, barrió a Verónika en el Cusco rural), es el “granizo” de la miseria, del odio que cae en Lima, el escenario perfecto para que los sentimientos de revancha salgan a luz.

Y no es ninguna exageración, ni tirria contra el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, que con el machete desenvainado señala enfáticamente que no cambiará su discurso político, que hacer eso sería ir en contra de sus principios y contra quienes confiaron su voto por él. Me parece bien que lo reafirme y agregue “Yo vengo de abajo, estoy de la cantera del pueblo y no voy a cambiar mi discurso, sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo, seguimos para adelante”.

De repente a esos dos millones y medio de personas que votaron por él no les cause miedo un gobierno de izquierda radical, ni mucho menos le interese las nacionalizaciones y estatizaciones -como arma política para ganar adeptos-, no hay medias tintas, en el capítulo 3 de su plan de gobierno plantea que de “no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros”.

Saldrán los terrucos de sus madrigueras en el Vraem, o de la sierra aplaudir las nacionalizaciones, estatizaciones o confiscaciones que implicaría que el Estado pase a ser propietario de alguna empresa o actividad productiva? Castillo también hace referencia a nacionalizar los recursos. Es decir, ya no se entregarán a los privados para que los exploten, sino que se va a ”controlar su explotación, de repente incluso a través de una empresa donde se va a tener participación como Estado”. Un Estado que es un mal administrador historicamente?

Esto no es un mito, alimentado por grandes corporaciones que temen que la intervención estatal limite su poder económico. Es una realidad, Que va hacer frente a la brecha fiscal, mala gestión, corrupción, mala asignación de recursos o ser una agencia de empleo de la administración de turno que son algunos de los ‘hitos’ que se atribuye a las empresas públicas? La lucha contra la corrupción, el déficit y el mal desempeño de las empresas de servicios públicos? Empresas públicas presentadas a la sociedad como estratégicas a pesar de su ineficiencia y los resultados prometidos. Ejemplo, Petroperu, es una empresa ineficiente.

Aun así, Castillo, plantea que el Estado debe tomar el control total de los tres importantes sectores que generan riqueza inmediata, es decir los sectores mineros, gasíferos y petroleros, como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales, según su jurisdicción. Asimismo, el yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas.

Hoy en la minería se entrega en concesión el recurso a un privado, esto permite que el recurso sea de libre disposición de la empresa para su explotación y exportación, “y lo único que recibe el Estado es la tributación de la empresa, es decir los impuestos, y también las regalías”. Según Castillo, “esto es insuficiente, pues las ganancias que obtienen las transnacionales y algunas grandes nacionales no se invierten en el país, sino en el extranjero”. Por ende los cambios deben ser en la proporción de reparto de utilidades, donde el 20% iría a la empresa y el 80% al Estado. Y no está mal.

Lo que está mal, es que no hemos aprendido nada de la historia de nuestro país, tal como lo señala Nicolás Valdez C, exoficial de la Marina de Guerra de la DIN, que estamos a punto de vivir el Segundo Sendero. Así como en 1980 se disminuyó a los inicios de Sendero Luminoso, pensando que eran unos simples abigeos; hoy a puertas de estas elecciones, increíblemente el pensamiento Gonzalo puede estar muy cerca del Palacio de Gobierno y el Congreso de la República, mediante el candidato Pedro Castillo.

La Constitución permite elegir y ser elegido, pero no me explico como la ley puede ser flexible frente a algún candidato que tienen total relación con el Grupo MOVADEF, Uno de los brazos políticos de Sendero Luminoso; mediante el CONARE (Comité Nacional de Reconstrucción) el cual Pedro Castillo es su representante. Desde el 2017 que dirige al Sutep CONARE, ya tiene representación a nivel nacional; todos esos movimientos son fuertemente solventados por MOVADEF, quien tiene gran poder de movilización y convocatoria.

Esta historia viene desde 1992 cuando el líder Terrorista Abimael Guzmán fue capturado por el GEIN (Grupo Especial de Inteligencia); quedó como mando el “Camarada Feliciano” y empieza las conversaciones de ACUERDO DE PAZ entre el Gobierno Peruano y Sendero Luminoso, obviamente los interlocutores fueron Vladimiro Montesinos, Abimael Guzmán y 17 terroristas de alta peligrosidad. Finalmente SL manda una carta a Alberto Fujimori estableciendo el “Acuerdo de Paz” y el presidente lee el mismo en la ONU, para dar a conocer al mundo su avance en la pacificación del país; el mismo documento ayudó mucho para convencer a la sociedad peruana el establecimiento de una nueva Asamblea Constituyente y consolidar la Constitución de 1993.

En los últimos años, muchos presos de Terrorismo han cumplido condena; otros han sido liberados por bajo la gestión de abogados como Alfredo Crespo y Manuel Fajardo (recientemente fallecido) ellos son profesionales seguidores de Guzmán y su ideología, fundadores de MOVADEF (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y FUDEPP; ellos piden “Amnistía general y Reconciliación General”; “Nueva Asamblea Constituyente para flexibilizar las leyes antiterroristas”, etc; lo que es peor; de más de 5 mil presos senderistas, hoy no pasan de 100 en las cárceles y ninguno de ellos se ha arrepentido; hoy están libres con sus mismos ideales, incluso muchos de sus descendientes han seguido la misma ideología Maoísta

Todo ese pensamiento se ha diseminado en la sociedad peruana El MOVADEF, se infiltra en casi todas toda las Universidades y organizaciones sociales y participan activamente en las marchas reivindicativas, casi nunca liderando pero siendo el ala más radical de las bases, justifican a la violencia como la razón de su existencia y esto crece cada día más.

El MOVADEF y el FUDEP; brazos políticos de Sendero Luminosos siempre han querido entrar o participar en política abiertamente, pero la Ley antiterrorista no se lo permitía; hoy lo están consiguiendo mediante su representante del CONARE, Pedro Castillo Terrones; quien en pleno apogeo de su huelga del 2017, incluso cantaban el mismo himno revolucionario en sus marchas, igual a los ritos y canciones que los presos senderistas hacían en las cárceles. Su hermana, María Castillo Terrones, es alto dirigente del MOVADEF, pero ella cumple condena por hacer apología a Sendero Luminoso.

Como sociedad peruana y luego de conocer y vivir lo triste que fue toda esta era de terror en la década de los 80 y 90; es preciso saber por quienes vamos a emitir nuestro voto; podemos votar por cualquier partido democrático; pero jamás permitamos que el pensamiento Maoísta, o grupo radical entre a la política; debemos de esforzarnos de cuidar nuestra paz, nos ha costado muchas vidas y no hay forma de volver al pasado; pongamos de nuestra parte conociendo primero estos temas con la verdad. Puede haber dos senderos en esta historia; Aquel que inicio Abimael Guzman en los años 80 y el otro; el que en base a ese pensamiento quiere reiniciarlo Pedro Castillo en nuestra política. PAÌS QUE NO CONOCE SU HISTORIA ESTA CONDENADO A REPETIRLO Y COMETER LOS MISMOS ERRORES

El Movadef, puede tener la base de datos de todo el padrón electoral y RENIEC del Perú, en la medida que la exjefa de la oficina en la RENIEC, desde el 2007 hasta 2019 Dina Boluarte Zegarra está en la lista de Castillo, como vicepresidenta de su plancha electoral? La pregunta es ¿Cómo una senderista llego a ese puesto? Si esto es posible estamos infiltrados en todo el Estado.