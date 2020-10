Los propios investigadores señalan que el estudio no determinó ninguna implicación en la salud de los niños, y que no quieren alarmar a los padres.

El plástico es uno de los materiales más presentes en nuestra vida cotidiana. El producto maleable es utilizado por la industria para fabricar diversos utensilios con los más variados objetivos. En un nuevo estudio sobre el material, publicado por la revista científica Nature food, ocho investigadores de Dublín, Irlanda, advierten sobre el consumo diario de micropartículas de plástico por parte de los bebés durante la ingesta de leche y las fórmulas preparadas en biberones hechos del material.

Los investigadores del Trinity College Dublin y del University College Dublin demostraron, a partir de pruebas químicas y físicas, que “la exposición infantil a microplásticos es mayor que la reconocida anteriormente, debido a la prevalencia de productos a base de polipropileno (PP) utilizados en la preparación de fórmulas”. Según la publicación, el objetivo del estudio es “resaltar la necesidad urgente de evaluar si la exposición a microplásticos en estos niveles representa un riesgo para la salud infantil”. Los propios investigadores señalan que el estudio no determinó ninguna implicación en la salud de los bebés, y que no quieren alarmar a los padres.

Según la investigación, el polipropileno se considera un plástico seguro y adecuado para muchas aplicaciones, siendo el más utilizado, en todo el mundo, en contenedores destinados a la preparación de alimentos y almacenamiento. Los biberones utilizados por los niños se producen con este material. “Para evaluar la prevalencia de biberones hechos de polipropileno, extrajimos datos de ventas de sitios web líderes locales (los datos de cada sitio de Amazon se extrajeron utilizando la plataforma Jungle Scout, mientras que los datos de sitios web no de Amazon se recopilaron directamente de las páginas) de 48 regiones, cubriendo el 77.6 por ciento de la población mundial.”

Para realizar las pruebas, los viales se esterilizaron siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Los biberones se exponen rutinariamente al agua a altas temperaturas y se agitan durante los procedimientos de preparación de la fórmula. La fuerza de fricción mecánica puede romper el polipropileno en micropartículas que se mezclan con el contenido líquido y son ingeridas por el bebé”, señala el estudio. El resultado de las pruebas concluyó que entre 1,3 millones y 16,2 millones de partículas microplásticas por litro fueron liberadas por los frascos durante el proceso de esterilización de los frascos.

El efecto de los microplásticos en la salud humana es actualmente poco conocido. Para el nuevo estudio, los investigadores compraron 10 biberones que se probaron durante 21 días, estimando las tasas locales de no LACTANCIA, Los volúmenes de ingesta de leche y la exposición global de bebés de hasta un año.

En promedio, se estimó que los niños “en África y Asia tienen el menor potencial de exposición a microplásticos de biberones, con tasas de 527 mil y 893 mil partículas por día, respectivamente”. “Los niños en América del Sur tienen niveles promedio de exposición (1,010,000 partículas por día), mientras que Oceanía, América del Norte y Europa tienen los niveles más altos, que corresponden a 2,100,000, 2,280,000 y 2,610,000 partículas por día, respectivamente. Este nivel promedio corresponde a aproximadamente 2.600 veces el consumo total de microplásticos en adultos ingeridos en agua, alimentos y aire (hasta 600 partículas por día para adultos)”, indica la investigación.

Durante el estudio también se tuvo en cuenta que los niños amamantados durante más tiempo tienen niveles más bajos de contaminación por microplásticos. Sin embargo, en caso de que la madre use kits de bombeo para extraer la leche y la Coloque en biberones, aún pueden existir riesgos potenciales.

“El hecho de que todos los productos de polipropileno probados en nuestro estudio (biberones, teteras, fiambreras y vasos de fideos) hayan liberado niveles similares de microplásticos apunta a una necesidad urgente de soluciones tecnológicas. Ahora debería haber un enfoque inmediato para evaluar el riesgo potencial de microplásticos y nano plásticos para la salud humana y para desarrollar tecnologías de fabricación de plástico que generan productos que no se degradan fácilmente por el agua o el medio ambiente,” señalan los investigadores.

Cuidados necesarios para el uso de los biberones

Durante la investigación, se descubrió que el uso de microondas puede aumentar sustancialmente los niveles de microplásticos en el líquido dentro del contenedor debido a la generación de micro bolsas ubicadas de agua sobrecalentada. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda encarecidamente no usar el microondas para evitar el calentamiento desigual de la botella.”

“La OMS y la Agencia de estándares alimentarios del Reino Unido recomiendan que a la temperatura del agua para la preparación de la fórmula no sea inferior a 70 ° C para reducir los riesgos de exposición a bacterias en la fórmula en pan, que se han relacionado con enfermedades graves e incluso muertes en bebés”, afirman los científicos. Los investigadores recomiendan, entonces, que las fórmulas para consumo de los bebés sean preparadas en materiales no plásticos y que, después de enfriar a temperatura ambiente, el líquido sea transferido al biberón.