Me encontraba caminando por el distrito de la Victoria en busca de la Av. Luna Pizarro, por motivos de trabajo, cuando de repente una sensación extraña invadió mi cuerpo… en particular me encanta mirar al cielo en busca de estrellas y poder apreciarlas, pero lamentablemente, en su mayoría de tiempo Lima, la llamada “ciudad gris” para taponeada de nubes grises, que obstruyen el bello panorama que podríamos tener al tener un cielo despejado.

Aquella sensación hizo que me diera la vuelta y mirara al cielo en dirección al oeste de Lima, una extraña luz muy potente se identificaba en el cielo con un brillo intenso muy poco particular de una estrella, aquella luz en el firmamento con intensos destellos no podría ser una estrella, ¡el cielo estaba nublado! Y era la única luz allí arriba.

Me quede alrededor de unos 10 minutos observando aquel fenómeno, pues al parecer estaba frente a un OVNI, nadie más miraba al cielo, la gente en Lima para tan ocupada en sus asuntos que ni tiempo tienen de levantar la vista para poder disfrutar de su alrededor, tal vez el cielo podría caerse en pedazos y aun así la gente no se daría cuenta, soy consciente de que Lima es una ciudad muy congestionada y no solo por sus vehículos, en su mayoría en mal estado, si no también esta congestionada de muchas personas, cada una “jalando por su lado”. Un joven al ver la insistencia con la que miraba al cielo decidió observar en la misma dirección, quedando asombrado ante aquel suceso.

De inmediato deje de lado la labor que se me encomendó, y decidí apreciar a aquel objeto en el cielo más de cerca, es así como decido caminar en dirección a la Plaza MANCO CAPAC donde la luz de la ciudad no interrumpiría mi avistamiento, un poco más calmada y sin mucha bulla de la ajetreada ciudad, tome asiento en una banca, apreciando a la impetuosa estatua de nuestro primer inca MANCO CAPAC, tomada como referencia para poder visualizar a aquella extraña luz, que parecía estar descendiendo y cada vez haciéndose más pequeña.

Nuevamente la indiferencia de los habitantes de Lima marco una incomodidad en mí, una pequeña niña de 5 años aproximadamente, en brazos de su padre exclamaba: “Mira papá una estrella”, como la mayoría de adultos ignoró lo que los pequeños tienen que mostrarnos o enseñarnos, pues los niños debido a su inocencia son más sensibles espiritualmente y logran percibir con mayor facilidad a entidades sobrenaturales, en ellos está la luz y la verdad, los niños no solo son el futuro de nuestra nación, si no son el futuro de nuestra humanidad.

Misteriosa Luz

Asombrada y maravilla con aquel OVNI en el cielo,decidí comparar si tenía algún tipo de movimiento, o si este estaba dispuesto a interactuar, me quedé perpleja y empecé a tomar varias fotografías y un video de la misteriosa luz, la cual empezó a hacer evoluciones una más grandes otras más pequeñas, inclusive pude notar como cambiaba de posición en referencia a la estatua, ya que en sus inicios estaba a la altura de la espalda de la estatua y en unos minutos apareció a la altura de la pantorrilla del monumento.

Aquella luz parecía hacerse más pequeña con el pasar de los minutos y al promediar las 8:19 pm desapareció en el firmamento dejando una gran inquietud en mi ser.

Al retornar a casa me quede con la intriga de saber: ¿Qué era aquella extraña luz?, que al parecer muchos a mi alrededor no apreciaban, pero sé que pudo ser percibida y vista desde muchos puntos de la ciudad y que no era la única afortunada de haberlo podido ver. Ya en casa empecé a analizar las fotos y video tomadas durante las 7:30 p. m. y 8:30 p. m. pues al verlos pude apreciar como este objeto cambiaba de posición y al parecer decencia en dirección al mar, e inclusive en la cámara lenta dentro del video se puede apreciar como una gama de colores verde y amarillo evolucionan dentro de la luz.

En el fondo de mi corazón sé que aquellas extrañas luces allí arriba son ellos… tratando de comunicarse con nosotros.