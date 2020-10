La baronesa Helena Kennedy, Laborista, acusó al gobierno británico de “romper” la ley después de la aprobación de la Ley del Mercado interior y predijo una medida rara, el rechazo de la legislación. Para Kennedy, los Lores se enfrentarán a una “flagrante violación del derecho internacional”. En declaraciones a la BBC escocesa, Helena Kennedy acusó al gobierno de Boris Johnson de “trumpismo”, y de estar compuesto por”adolescentes que no les gusta la ley y que están dispuestos a subvertir en su propio interés”.

Por otra parte, la controvertida Ley del Mercado interior de Johnson, criticado por todos los anteriores jefes de gobierno británicos, fue aprobada por la Cámara de los Comunes después de varias enmiendas en la especialidad, pero todavía tiene que pasar por el tamiz de la Cámara de los Lores, donde los conservadores no están en la mayoría.

Es un escenario que muchos consideran distante, pero también en 2015 pocos creerían que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea. Algunos ponen agua en ebullición y dicen que este paso es simplemente “una medida administrativa necesaria”, como comentó el primer ministro holandés Mark Rutte. Esto no deja de ser un hecho: muchos Estados miembros se enfrentan a docenas de procedimientos por infracción de las leyes de la UE. Según AFP, esta es la 94.ª acción contra el Reino Unido.

El procedimiento de infracción incoado este jueves por la Comisión Europea, si el Reino Unido no se retira, debe llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que podrá imponer grandes multas a Londres.

