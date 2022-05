UCV:FABRICA DE TÍTULOS Y GRADOS

By

La firme, el grado de «Honoris Causa» lo entrega Cesar Acuña a nombre de la UCV.

Ni los casos de plagios académicos de Cesar Acuña (que salpicaron a la UCV) en el 2016 y 2019 pudieron sacudir la conciencia de personalidades internacionales y nacionales que recibieron un grado «Honoris Causa» de la Universidad César Vallejo.

A qué personajes reconocidos otorgó el grado «Honoris Causa» la Universidad César Vallejo? Adolfo Pérez (Premio nivel de la Paz 1980) Tawakkol Karman (Premio Nobel de la Paz 2011), Shirin Ebadi (Premio Nobel de la Paz 2003), Leymah Gbowee (Premio Nobel de la Paz 2011), Jody Williams (Premio Nobel de la Paz 1997), Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz 1992), Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010), Lech Walesa (Premio Nobel de la Paz 1983) y Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz 2006).

Como si fuera poco siguió con la misma vaina y en el marco del IV Governance Conference Global Meeting – Perú 2020, la Universidad César Vallejo (UCV) incorporó como Doctor Honoris Causa al expresidente de la República de Argentina, Dr. Eduardo Alberto Duhalde, en honor a su trayectoria.

Así mismo, como actividad principal en el marco de la apertura del año académico 2022-I, la Universidad César Vallejo otorgó su más alto reconocimiento a la escritora mexicana Elena Poniatowska, debido a su importante aporte al periodismo y la literatura mundial.

Tanto fue el escándalo que el historiador Nelson Manrique, hasta el «cholo» Alejandro Toledo manifestaron su decisión de renunciar al doctorado «Honoris Causa» que les concedió la UCV. Lo que llevó a indagar qué otras personalidades académicas recibieron tal distinción de parte de la UCV. En esta lista hay de todo como en botica, Francisco Távara, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2008; el reciente renunciante al cargo de rector de la UCV Francisco Miro Quesada en 2009; el abogado y catedrático Marcial Rubio Correa (2010); el abogado y político Diego García Sayán (2012).

Así mismo, el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa recibió la distinción en el año 2009. La activista guatemalteca Rigoberta Menchú también recibió un “Honoris Causa” en noviembre de 2013, al igual que Jody Williams, profesora estadounidense y activista de derechos humanos, en 2014, etc etc fueron algunas de los que recibieron un “Honoris Causa” concedido por la UCV.

Cabe precisar que el doctorado "Honoris Causa" es un título honorífico que da una universidad a personas eminentes. Esta designación se otorga principalmente a personajes que han destacado en el ámbito académico, científico o cultural, y que no son necesariamente licenciados en una carrera.

Cuál es el beneficio de tener el grado de «Honoris Causa» de una universidad tan cuestionada que en 30 años ha entregado mas de 87 mil títulos. Más que la UNMSM en sus 450 años? Cuyo dueño Cesar Acuña esta embarrado en plagios de tesis de maestría y libros? De la maestría en Dirección Universitaria que obtuvo en la Universidad de los Andes, en 1997.

Además, el portal Altavoz.pe denunció otro caso de supuesto plagio por parte del candidato presidencial César Acuña, quien ya ha sido acusado de copiar su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid así como de apropiarse de la autoría del libro del docente Otoniel Alvarado?

Como si fuera poco, en la tesis titulada “Evaluación Institucional y Acreditación Universitaria- El caso de la Universidad César Vallejo de Trujillo (Perú)” hay fragmentos casi idénticos extraídos del libro “Evaluación de Programas de Posgrado Guía de Autoevaluación”, del PHD colombiano Víctor Cruz Cardona de 1992?

Que la pendejada de César Acuña esta en no ceder los derechos de su tesis, motivo por el cual no se puede sacar una copia completa. Sin embargo, la periodista Karla Calle si logró sacar (copiados a mano de una proyección) fragmentos al azar que coinciden con el libro antes mencionado. Y en algunas secciones de la tesis, Acuña cita al libro de Cruz Cardona, usando los entrecomillados. No obstante, en otros párrafos simplemente utiliza los textos del colombiano y los presenta como suyos.

El escandaloso plagio en la tesis del presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, es innegable, así consideran los expertos.

Pedro Castillo y su esposa copiaron páginas enteras de un artículo académico de una profesora de Costa Rica. Marcel Velázquez, profesor principal de la UNMSM, sostuvo que trabajo de investigación no cumple con los criterios de integridad, ni de originalidad. Pero para la UCV, esto no indica nada porque la tesis conserva su originalidad!!!

Y LA SUNEDU, BIEN GRACIAS!!!