UCRANIA pide a CIVILES LUCHAR por su PATRIA en CALLES

Piden que civiles de Ucrania luchen – El presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha pedido a todos los ciudadanos que estén listos para defender al país de las fuerzas rusas que se presenten, diciendo que Kiev emitirá armas a todos los que las quieran.

Rusia lanzó el jueves una invasión total de Ucrania por tierra, aire y mar, el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, confirmando los peores temores de Occidente.

También instó a los líderes mundiales a proporcionar asistencia de defensa a Ucrania y ayudar a proteger su espacio aéreo de la agresión rusa.

«Hablé con [el Presidente estadounidense Joe] Biden, [el Primer Ministro británico] Johnson, [el Presidente del Consejo Europeo] Charles Michel, [el Presidente polaco Andrzej] Duda, [el Presidente lituano ] Nauseda», dijo.

«Empezamos a formar una coalición anti-Putin. Ya he instado a los líderes mundiales a golpear a Putin con todas las sanciones posibles, ofrecer apoyo de defensa a gran escala y cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania al agresor. Juntos debemos salvar a Ucrania, salvar al mundo democrático, y lo haremos.”

Oleksii Arestovich también dijo que varias docenas de personas han resultado heridas. No especificó si entre las víctimas había civiles.

Intento de «genocidio»

We will give weapons to anyone who wants to defend the country. Be ready to support Ukraine in the squares of our cities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022