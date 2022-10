Ucayali: Santa Clara de Uchunya presentó queja contra jueza Liz Torres por incumplir deberes funcionales

By

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

DESTITUYÓ A JEFE LEGÍTIMO DE LA COMUNIDAD NATIVA CON SOSPECHOSA MEDIDA CAUTELAR

Pucallpa.- La comunidad shipibo-konibo Santa Clara de Uchunya presentó ante la Oficina de Control de la Magistratura de Ucayali, una queja contra la jueza Liz Ivonne Torres Díaz del Juzgado Civil Permanente del Módulo de Campoverde, por haber omitido el cumplimiento de sus deberes funcionales exigidos a su rol como jueza.

De acuerdo a la queja interpuesta, la citada magistrada resolvió conceder, en opinión de la comunidad de manera ilegal y atropellando sus derechos nativos, una medida cautelar en tiempo record, que impone como jefe a una persona que no es reconocido por la comunidad y cuyo mandato expiró en noviembre de 2021, desconociendo así la voluntad del pueblo y su libertad a elegir su destino.

Las elecciones que legítimamente eligieron por amplia mayoría de la Asamblea de comuneros a Wilson Barbarán Soria como jefe de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, se realizaron el 17 de enero de 2022 y fueron inscritas en registros públicos. Esta elección se suscitó en estricto cumplimiento de los estatutos de la comunidad al haber vencido el mandato del jefe anterior en noviembre del 2021.

El exjefe de la comunidad Carlos Hoyos Soria, pretendiendo quedarse en el cargo pese a haber vencido su mandato en noviembre de 2021, presentó impugnación a las elecciones el 26 de mayo de 2022, es decir, 120 días después del proceso eleccionario; incluso fuera de plazo de ley.

No obstante, ello, la jueza Liz Ivonne Torres Díaz admitió a trámite la demanda de Hoyos Soria cuestionando las elecciones y emitió de manera muy sospechosa esta medida cautelar para solicitar a Registros Públicos que inscriba a Hoyos Soria como jefe cuando no es jefe de la comunidad y los comuneros no lo reconocen como tal. Es decir, en opinión de la comunidad, la jueza sin ni siquiera haber investigado el caso ni dado derecho de defensa a la comunidad toma una medida que parece ser desproporcionada y extrema que viola la voluntad del pueblo.

Ante estos hechos, los pobladores de Santa Clara de Uchunya señalan que la conducta de la citada jueza de Campoverde constituye una falta grave a la Ley de la Carrera Judicial, por lo que solicitan al jefe de la Oficina de Control de la Magistratura de Ucayali que se le inicie un procedimiento administrativo disciplinario por haber incumplido sus deberes funcionales.

Los pobladores de Santa Clara de Uchunya finalmente señalaron que lucharan hasta el final para que esta medida cautelar sea revocada y dejada sin efecto.