UCAYALI: POBLADORES DE SANTA CLARA DE UCHUNYA PIDEN JUSTICIA

Y pues tienen razón, porque “justicia que tarda no es justicia”. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y se le haga justicia a esta comunidad nativa Shipibo-Konibo.

Cabe señalar que, en opinión de la población, el doctor Bermeo Turchi es un jurista respetado, honesto y justo que tiene una preocupación por el pueblo y los más humildes. “Como pueblo no podemos esperar ni un día más en esta situación de abuso de nuestros derechos. Necesitamos que las autoridades y el Presidente nos ayuden”, claman ellos.

Para la población, el hecho que la magistrada Liz Torres fuera removida como jueza del Juzgado de Campo Verde fue inicialmente una noticia que los llenó de esperanza y algarabía; sin embargo, ya han pasado varios meses y aún el Poder Judicial de Ucayali no resuelve el problema generado por ella, pese a las diferentes acciones legales interpuesta por la comunidad nativa para defender sus derechos humanos y ancestrales.

Lo más extraño y que llama mucho la atención, es que detrás de Carlos Hoyos habría, según mencionan los pobladores, un grupo de ONGs que usan a este ex comunero para la defensa de sus intereses económicos que es crear conflictos inexistentes y lucrar con ello.

De este modo irregular, la citada jueza impuso como jefe de Santa Clara de Uchunya en registros públicos a Carlos Hoyos, un ex jefe cuyo mandato había vencido en noviembre de 2021 y que, además, ya no es comunero pues fue expulsado por la propia comunidad.

