Ucayali: Palmicultora Ocho Sur entregó local municipal a Centro Poblado Esperanza

Cabe destacar que la Municipalidad Delegada de Esperanza no solo atenderá las gestiones competentes de su centro poblado, sino que también abarcará la atención a sus poblaciones vecinas de Unión Progreso, Naranjal, Miraflores, Puerto Alegre y a la comunidad nativa Shambo Porvenir.

“Es así que en coordinación con su alcalde y autoridades nos pusimos en marcha e iniciamos la construcción de este local, para que la población ya no tuviera la necesidad de salir a la distrital o provincial para hacer sus gestiones municipales. Ahora podrán hacerlo aquí mismo”, remarcó el alto funcionario de la empresa palmicultora.

“Antes no teníamos un lugar fijo en nuestra población para atender las gestiones de nacimientos, defunciones, de registro civil, que requieren los comuneros. Hoy gracias a Ocho Sur es una realidad ver las oficinas de la Municipalidad Delegada de Esperanza”, sostuvo la autoridad edil en el acto inaugural.

