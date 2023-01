UCAYALI: PALMICULTORA OCHO SUR ACLARA INFORMACIÓN DE LA CONTRALORÍA

Up Next

Sobre el particular declara que, si dicha interpretación se sostiene, se entendería entonces que todos los pequeños agricultores de la selva peruana “operarían fuera de la ley en forma permanente y, por ello, se excluiría para siempre la venta de productos peruanos en mercados como el de la Unión Europea, donde la formalidad pronto será un requisito previo para su importación”.

Asimismo, indicó que Ocho Sur no requiere autorización de cambio de uso para sus operaciones pues desde el inicio de sus actividades NUNCA ha retirado cobertura boscosa y que el pedido que efectuó fue por su gran diligencia, ya que el desboque en sus fundos se realizó muchísimos años antes de que la empresa haya tomado control de los mismos. Igualmente, señala que la autorización de cambio de uso, en los predios en vías de regularización, se realizó al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Además, señaló que Ocho Sur no es responsable por las situaciones o actos administrativos suscitados antes de su constitución en 2016. Afirmando: “No tenemos vinculación legal ni accionaria alguna con la empresa Plantaciones que, anteriormente, fue propietaria de los fundos, lo cual hemos demostrado y seguiremos haciéndolo de modo fehaciente”.

