Ucayali: Gran final de la “II Copa Ocho Sur” este domingo 5 de noviembre

Antes de los encuentros que definirán al campeón y subcampeón de la II Copa Ocho Sur, se jugarán partidos previos por el tercer y cuarto lugar. Se enfrentarán los equipos de mujeres: Bajo Rayal vs. Sanja Seca; y de varones: Esperanza vs. Bajo Rayal.

CAMPEONATO MASCULINO: SHAMBO PORVENIR VS. ROCA FUERTE

CAMPEONATO FEMENINO: SHAMBO PORVENIR VS. NARANJAL

En esta gran final, participarán como invitados los destacados ex futbolistas Sergio “Checho” Ibarra, considerado como el máximo goleador histórico de la primera división del fútbol peruano; y Roberto “Chorri” Palacios, el jugador con mayor número de partidos integrando nuestra Selección de Fútbol, defendiéndola en 128 oportunidades.

