Ucayali: Gran fiesta deportiva intercomunidades fue inauguración de la II Copa Ocho Sur

El popular “Checho” Ibarra juramentó a equipos

Gran fiesta deportiva intercomunidades fue la inauguración de la segunda edición de la Copa Ocho Sur 2023, realizada el sábado 1 de julio en el estadio de Nueva Requena, la misma que contó con la participación del carismático conductor deportivo y exjugador Sergio “Checho” Ibarra, quien tomó el juramento de estilo a los equipos participantes.

La alegría y fraternidad entre jugadoras y jugadores prevaleció en este vistoso inicio del interesante campeonato de fútbol que reúne a 11 equipos de damas y 15 de varones, representantes de 26 comunidades nativas, caseríos y centros poblados de los distritos de Nueva Requena y Curimaná.

El evento futbolístico que ha causado expectativas en Pucallpa ha sido organizado por segunda vez por Ocho Sur, grupo empresarial dedicado a la producción sostenible de productos y derivados de palma aceitera en Ucayali, en el marco de su política de responsabilidad social y de relacionamiento comunitario.

Así lo ratificó Alfonso Morante, alto directivo de la empresa palmicultora, precisando que el objetivo principal de este campeonato, que tendrá una duración de cuatro meses, es estrechar los lazos de amistad y fortalecer la unidad entre vecinos, promoviendo valores entre los jugadores con la práctica sana del deporte popular del fútbol.

Durante la ceremonia inaugural el popular conductor deportivo “Checho” Ibarra, considerado como el máximo goleador histórico de la primera división del fútbol peruano, tomó emocionado el juramento a los deportistas y luego se dirigió a cada uno de los equipos para estrechar la mano a las jugadoras y los jugadores, manifestándoles su reconocimiento por su participación en este torneo de fútbol.

A la fiesta del deporte también asistieron Humberto Banda, alcalde de Nueva Requena; Clever Montes, alcalde de Curimaná; Donato Fernández, alcalde de Campo Verde; y Marco Fernández, presidente del IPD de Ucayali; quienes expresaron su satisfacción y felicitación a Ocho Sur por su apoyo social a las comunidades, llevando el deporte a la juventud.

