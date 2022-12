Ucayali: Comunidad Santa Clara de Uchunya pedirá destitución de jueza Liz Torres Díaz

By

ANTE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA Y LA OCMA

La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya pedirá la destitución de la jueza Liz Ivonne Torres Díaz, titular del Juzgado Civil Permanente del Módulo de Campo Verde, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Lima, por incumplir sus deberes funcionales como jueza.

Así lo hizo conocer la comunidad shipiba-koniba durante un nuevo plantón que realizaron en el frontis del juzgado de Campo Verde, en protesta por el mal proceder que viene demostrando la magistrada, al no resolver por más de dos meses la injusta medida cautelar que emitió, pretendiendo imponer como jefe de esa comunidad a un excomunero,

Bryan Robles Sajami, abogado defensor de la comunidad Santa Clara de Uchunya, en medio de la protesta, señaló que la población está muy indignada y hasta la tildan de “mentirosa” porque la jueza con su ilegal proceder dilata el caso, desconociendo la voluntad del pueblo y su libertad a elegir su destino.

“Hoy hemos venido porque ella nos citó por tercera vez, pero vemos que no ha hecho nada, nos vuelve a mentir, se está burlando de nosotros, no quiere resolver el caso, lo está dilatando por puro gusto, no sabemos cuáles serán sus intenciones”, remarcó el hombre de leyes.

“Todas las autoridades han reconocido que Wilson Barbarán Soria fue legítimamente elegido en enero de este año como jefe de la comunidad, participando en ese proceso el propio Carlos Hoyos quien ha impugna las elecciones fuera del plazo de ley y, además, haber sido expulsado del pueblo”, señaló el abogado.

Robles Sajami remarcó que dilatar los procesos y no resolverlos en los plazos legales, es una falta grave, por lo que el pueblo va a solicitar la destitución de la jueza Liz Torres Díaz ante los órganos competentes y, además va a pedir la intervención en este caso de la Fiscalía Penal y la Defensoría del Pueblo.

Cabe señalar que, por amplia mayoría, el 17 de enero de 2022 en Asamblea de comuneros se eligió a Wilson Barbarán Soria como jefe de Santa Clara de Uchunya, inscribiendo las actas en registros públicos. En ese acto democrático, participó el propio Carlos Hoyos y su hermano fue elegido en la nueva junta directiva.

De manera irregular, Carlos Hoyos presentó impugnación a las elecciones el 26 de mayo de 2022 con el apoyo de la abogada Linda Vigo del IDL, es decir, 120 días después de haberse llevado a cabo el proceso eleccionario, incluso fuera del plazo de ley, lo que de por sí se precisa que es nulo todo el proceso, sin embargo, la jueza de manera sospechosa emitió en tiempo record la medida cautelar.