Ucayali: Comunidad Santa Clara de Uchunya denuncia por prevaricato a jueza Liz Torres

No obstante, ello, la jueza Liz Torres Díaz admitió a trámite la ilegal impugnación y emitió la medida cautelar, solicitando a Registros Públicos que anule la elección de Wilson Barbarán e inscriba a Hoyos Soria como jefe. Es decir, en opinión de la comunidad, la jueza ha tomado una medida que parece ser desproporcionada y extrema que viola la voluntad del pueblo.

Precisó que la jueza Torres Díaz cometió prevaricato al admitir ilegalmente una demanda fuera de los plazos de ley y conceder luego, una medida cautelar en tiempo record que atropella los derechos nativos de la comunidad, al desconocer a su actual jefe Wilson Barbarán, elegido democráticamente siguiendo las costumbres ancestrales de la comunidad, e imponer a otra persona que no fue elegida para ese cargo.

Pucallpa.- La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya presentó ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, una denuncia por prevaricato en contra de la jueza Liz Ivonne Torres Díaz, del Juzgado Civil Permanente del Módulo de Campoverde, por no cumplir con sus deberes funcionales como jueza.

