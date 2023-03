UCAYALI: COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA DE UCHUNYA DESMIENTE A LA FECONAU

By

Le pide públicamente que no interfiera en sus decisiones

La comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, a través de un Comunicado, desmintió a la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (FECONAU) que, en días pasado, emitió un pronunciamiento dando información falsa con el supuesto propósito de confundir a la población ucayalina. El documento es suscrito por Thomis Arévalo Soria y Jhonatan Vásquez Arévalo, subjefe y agente municipal respectivamente de esa comunidad shipibo-konibo,

El comunicado en su numeral 1, desmiente a la FECONAU cuando afirma que desde el 2015 acompaña a Santa Clara de Uchunya en la recuperación de su territorio ancestral.

Afirmación falsa, señalan sus autoridades, porque su territorio original de 218 hectáreas fue titulado por el Ministerio de Agricultura mediante Resolución Ministerial en agosto de 1986; y su ampliación territorial de 1,288 hectáreas tiene título de propiedad otorgado el año 2020 por la Dirección Regional Agraria de Ucayali; por lo que no tienen ningún territorio por recuperar.

En su numeral 2, la población de Santa Clara de Uchunya rechaza enérgicamente lo expresado por la FECONAU cuando en su pronunciamiento dice que venden su conciencia con dádivas.

El pueblo shipibo-konibo manifiesta que, si ello se refiere al apoyo que reciben sus familias con la mejora de carreteras, a la atención médica en tiempos del covid-19, a la donación de alimentos, a la donación de un centro médico, a la instalación de Internet para que estudien mejor sus hijos, entre otros, son apoyos necesarios que han recibido a su solicitud y bienvenidos para su comunidad.

En su acápite 3, el Comunicado le recuerda que la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya no pertenece al FECONAU desde el año 2016, según carta de renuncia firmada por el entonces jefe Carlos Hoyos Soria, por su olvido y falta de preocupación por más de 40 años a esa población originaria. Asimismo, remarca que esa decisión fue ratificada por acuerdo de sus pobladores en asamblea en junio del 2022.

Finalmente, en su numeral 4, el Comunicado de Santa Clara de Uchunya pide públicamente una vez más a la FECONAU que no la use para sus convenidos intereses y que no interfiera en su libre determinación para decidir por el bien de sus familias.