Ucayali: Ciertas ONGs y FECONAU buscarían beneficios propio y no para las comunidades nativas

By

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

Conferencia de prensa de comunidades nativas realizada en Santa Clara de Uchunya

Nueva Requena.- Representantes de las comunidades nativas Santa Clara de Uchunya y San Francisco, así como de la Federación Nativa de Comunidades Catacaibos (FENACOCA), denunciaron que habría algunas malas ONGs e instituciones en Ucayali que reciben donaciones económicas del extranjero para beneficio propio y no para las poblaciones originarias.

Este interrogante sobre el buen uso de fondos de la cooperación internacional en nuestro país, fue dada a conocer en una conferencia de prensa realizada en el local comunal de Santa Clara de Uchunya, con la participación de la población, autoridades de otras comunidades y del Comisario del Distrito de Nueva Requena.

Wilson Barbarán, jefe electo de Santa Clara de Uchunya, denunció que la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) presenta a falsos indígenas como supuestos jefes de comunidades, para que simulen conflictos propiciados por ciertas ONGs que no representan a nadie en la región.

Mencionó que las ONGs Instituto de Defensa Legal (IDL), Forest Peoples Programme (FPP) y Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales (KENÉ), estarían usando a ciertas organizaciones indígenas para sus fines económicos y no para beneficio de las poblaciones nativas.

Asimismo, dejó en claro que Uchunya no pertenece a la FECONAU porque renunció en el año 2017; y que Carlos Hoyos Soria no representa a la comunidad ni es comunero porque la población lo expulsó. “Se valió de una sospechosa medida cautelar para volver asumir la jefatura, pero está en investigación porque el pueblo no lo quiere”, precisó.

Otra denuncia contra la FECONAU fue expresada por Marangoni Urquía Huayta, jefe electo de San Francisco, quien dio a conocer que la citada Federación habría manipulado las elecciones de su comunidad, por lo que se anuló el proceso y se exigió al Comité Electoral llevar a cabo otro en Asamblea General de Comuneros.

Agregó que, en el transcurso de las nuevas elecciones, la FECONAU hizo una reunión de prensa en Pucallpa y presentó como jefe de San Francisco a Richard Ochavano Cumapa, lo que sería una costumbre de colocar a falsos indígenas como jefes para originar conflictos, para que las ONGs IDL, FPP y KENË pudieran supuestamente conseguir los fondos económicos, pretextando ayudar a las comunidades.

Antes de concluir, Marangoni Urquía pidió a las autoridades responsables investigar a fondo cómo los dirigentes de la FECONAU, AIDESEP y ORAU tendrían en su opinión muy buenas casas fuera de sus poblaciones, con sus comodidades. “Grandes sorpresas creo les esperarían”, dijo.

Por su parte, el conocido luchador indígena Washington Bolívar asistió también a la cita con los periodistas, en su calidad de presidente de la Federación Nativa de Comunidades Catacaibos (FENACOCA), para desmentir a la FECONAU que, en su reunión de prensa del 26 de abril en Pucallpa, presentó a Herlín Odicio Estrella como titular de ese organismo, engañando una vez más a los asistentes.

“Respaldo mi legítimo reclamo con el Certificado de Vigencia de la Oficina Registral de Pucallpa (SUNARP), donde se señala en la Partida Electrónica N° 11003200 del Libro de Asociaciones en el Asiento C00016 Ficha 0000000263, que soy el presidente de la FENACOCA para el período 26-01-2022 al 26-01-2024”, indicó.

Washington Bolívar recalcó que las mencionadas ONGs y esas instituciones, en nada apoyarían a las comunidades y caseríos en cuidar el ambiente ni en los derechos humanos. “Que mencionen cuándo siquiera han sembrado un árbol, construido una obra o contribuido económicamente con alguna población indígena. Sólo piensan en ellos y punto”, señaló.

Cerró la reunión de prensa el Comisario de Nueva Requena, Superior PNP Javier Ríos, quien confirmó ante la prensa que, en Santa Clara de Uchunya, no hay secuestros ni ningún conflicto que puedan originar desordenes y pongan en peligro a la población. “Todo está tranquilo”, precisó.

Asimismo, informó que en tres oportunidades Carlos Hoyos Soria se quejó de ser víctima de algunas amenazas en Uchunya, pero que éstas fueron desmentidas por los propios comuneros.