“Esta es una fuerte apuesta contra el racismo. Queremos recordar a las personas que cuando usan Uber están aceptando nuestras normas, en las que no toleramos ningún tipo de racismo”, afirma Thomas Ranese, vicepresidente global de Marketing de la compañía.

Para conmemorar los 57 años del célebre discurso “I have a dream” DE Martin Luther King en Washington, Uber lanzó en los Estados Unidos una campaña publicitaria con un mensaje contundente: “si tolera el racismo, borre Uber”.