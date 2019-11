Twitter tenía la intención de borrar cuentas inactivas desde hace más de seis meses para limpiar su plataforma y liberar algunos nombres de usuario. Varios usuarios de la red social se han mostrado en contra de esta intención y la empresa ha abandonado la idea.

Una buena parte de las quejas se referían a cuentas de personas fallecidas, que serían borradas con las nuevas reglas. Twitter ya está preparando una alternativa a esta situación y espera implementarla pronto.

Recientemente se ha descubierto que Twitter tiene en mente implementar algunos cambios en su red social. El objetivo de la empresa es “limpiar” su plataforma de usuarios inactivos y, al mismo tiempo, liberar algunos nombres de usuario.

Por lo tanto, quería borrar cuentas cuyo último acceso se había realizado hace más de seis meses. Las ideas eran claras y las ventajas también … pero hubo un problema del que la comunidad advirtió.

More on Twitter's action on inactive accounts: The company is clawing back accounts that have been inactive for more than *six months*, which is likely a very large number. Inactive = user hasn't *logged in*. Seeking clarification on what happens to useful/fun bot accounts.

Al eliminar estas cuentas, Twitter estaría eliminando – además de usuarios inactivos-las cuentas de personas que ya han muerto. En algunos casos, los perfiles de Twitter son casi como un “memorial digital”, que se borraría así.

Siendo perfectamente consciente de este impacto, Twitter ya ha tranquilizado a sus usuarios. Antes de borrar las cuentas inactivas, que se debe en particular al cumplimiento de las normas del RGPD en la Unión Europea, la red social de Jack Dorsey implementará una funcionalidad para perpetuar perfiles de personas fallecidas.

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019