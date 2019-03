Con las redes sociales evolucionando a un ritmo alucinante, a menudo vemos que los servicios reciben pruebas que no se hacen muy populares entre los usuarios. Por lo tanto, Twitter va a ofrecer su nueva aplicación experimental Twttr a partir de hoy.

Esta nueva aplicación beta servirá básicamente como conejillo de Indias para el tipo más variado de pruebas. Al obtener acceso a esta aplicación, los usuarios podrán experimentar todas las nuevas funcionalidades de antemano. Como en la gran mayoría de las versiones beta, la red social aprovechará este proyecto para recibir información sobre cada una de las implementaciones.

Tras su presentación durante la CES 2019, muchos usuarios han esperado con impaciencia la llegada de esta nueva aplicación. El formulario para aplicar como prueba beta todavía está disponible. Sin embargo, solo se considerarán usuarios en los que el idioma principal sea el inglés o el Japonés.

La larga espera ha terminado para todos los usuarios que ya han sido aceptados en este nuevo proyecto. A partir de hoy, todos los integrantes de esta aplicación beta comenzarán a recibir instrucciones para instalarla.

Hay varias novedades que van a saltar a la vista desde la primera vez que abren el Twttr. El nuevo diseño de las conversaciones es imposible de pasar desapercibido. El uso de “burbujas de conversación” con colores diferentes hace que toda la experiencia de uso sea más fácil y práctica.

Our prototype app, twttr, launches to the first group of participants today. #LetsHaveAConvo about new features to build a better Twitter together.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 11, 2019