Las publicaciones del presidente norteamericano ya pueden ser comentadas, pero siguen marcadas como “disputadas”.

La red social Twitter impidió, este sábado, que algunos’ tweets ‘ hechos por Donald Trump sobre las elecciones presidenciales (con supuesta información falsa) recibieran comentarios o ‘calientes’ por parte de los usuarios, pero solo brevemente, revirtiendo después la acción, que indicó haber sido tomada “inadvertidamente”.

Fueron los propios usuarios quienes dieron por la enmienda al inicio de la mañana de este sábado, que fue aplicada, en primer lugar, al’ tweet ‘ donde el presidente escribía que “el pueblo norteamericano fue enganchado y nuestro país está desenganchado”, después de haber sido anunciado, el viernes, que el Supremo Tribunal, la mayor instancia judicial, rechazó todos los recursos interpuestos por los republicanos para anular resultados electorales desfavorables, en determinados estados.

Cuando alguien intentaba responder o hacer “debe” en el mensaje, era redirigido a un mensaje donde Twitter explicaba por qué las funciones se habían desactivado. “Tratamos de evitar que un’ tweet ‘como este, que viola las reglas de Twitter, llegue a más personas, por lo que desactivamos la mayoría de las formas de interactuar con él”.

Sin embargo, unas horas después, la plataforma del ‘Passaro azul’ volvió atrás, permitiendo a los usuarios hacer ‘me gusta’ y comentar, aunque manteniendo las advertencias de que el contenido del mensaje es disputado.

“Justices Alito and Thomas say they would have allowed Texas to proceed with its election lawsuit.” @seanhannity This is a great and disgraceful miscarriage of justice. The people of the United States were cheated, and our Country disgraced. Never even given our day in Court!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020