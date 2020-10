El Presidente estadounidense y la primera dama de los Estados Unidos dieron positivo por el nuevo coronavirus después de que un consejero presidencial fuera diagnosticado este jueves. Trump afirma que comenzarán el proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. Médico del Presidente dice que espera que siga desempeñando sus funciones sin interrupciones durante la recuperación.

El Presidente estadounidense Donald Trump está infectado con el nuevo coronavirus junto con la primera dama Melania Trump. La información fue presentada por el propio jefe de Estado.

Melania Trump también confirmó en Twitter que la pareja está infectada. “Como lo hicieron demasiados estadounidenses este año, Donald Trump y yo estamos en cuarentena en casa después de una prueba positiva de covid-19. Nos sentimos bien y posponemos todos los compromisos de los próximos tiempos. Por favor, asegúrense de que estén seguros y lo superaremos juntos”.

El médico del Presidente estadounidense, Sean Conley, también ha confirmado esta información y se ha asegurado de que ambos “planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca” durante la convalecencia, sin decir, sin embargo, si la pareja tiene síntomas de la enfermedad. “El equipo médico de la Casa Blanca y yo vamos a mantener una vigilancia, y agradezco el apoyo prestado por algunos de los mayores profesionales e instituciones médicas de nuestro país. Descansen, espero que el Presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones durante la recuperación, y les mantendré informados sobre cualquier evolución futura”, subrayó en una declaración oficial citada por The New York Times.

Con 74 años, Trump está incluido en uno de los grupos de riesgo de covid-19. Según el diario estadounidense, aproximadamente ocho de cada diez muertes atribuidas a la enfermedad en los Estados Unidos se registraron en ciudadanos mayores de 65 años. En mayo, y a pesar de las advertencias de las autoridades de salud pública, el Presidente ya había declarado que estaba tomando hidroxicloroquina (un medicamento utilizado para tratar la malaria y las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus) después de que dos funcionarios de la Casa Blanca revelaran que estaban infectados.

El aislamiento que Trump tendrá que cumplir ahora condiciona su campaña para las presidenciales del 3 de noviembre, en la que el candidato apoyado por los republicanos enfrenta en las urnas al demócrata Joe Biden, con quien debatió este martes.

