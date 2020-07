El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado hoy a comprometerse públicamente a aceptar los resultados de las elecciones a la Casa Blanca en caso de derrota, y ha descartado las encuestas que dan ventaja al candidato demócrata, Joe Biden.

“Tengo que ver… Tengo que verlo. No digas que sí. No dije que no y tampoco lo hizo la última vez”, afirmó Trump durante una larga entrevista con Fox News, mientras que la campaña de Biden respondió que”el pueblo estadounidense decidirá esta opción y el Gobierno de los Estados Unidos es perfectamente capaz de escoltar a invasores fuera de la Casa Blanca”.

Trump criticó también a los dirigentes del Pentágono por estar a favor de renombrar bases militares que honran a los líderes militares de la Confederación un impulso al cambio empujado por el debate nacional sobre el racismo después de la muerte de George Floyd -, con el Presidente diciendo que no le importa “lo que los militares digan”.

El Presidente siguió criticando al director del instituto de enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, como ” un poco alarmista “sobre la pandemia de covid-19, y mantuvo lo que había dicho en febrero de que”el virus va a desaparecer”.

“Estaré en lo cierto al final”, dijo, en un momento en que los Estados Unidos son el país más afectado por la enfermedad en todo el mundo, con más de 140.000 muertes y 3,7 millones de infecciones confirmadas.

La popularidad del Presidente ha disminuido debido a la forma en que ha tratado con el coronavirus y tras las protestas nacionales y mundiales centradas en la justicia racial que se iniciaron tras la muerte de George Floyd a las madres de la policía en Minneapolis, en el estado de Minnesota, hace dos meses.

Trump afirmó que una serie de encuestas que mostraban el deterioro de su popularidad y una ventaja de Biden en la carrera a la Casa Blanca eran defectuosas, creyendo que los electrores republicanos están infrarrepresentados en esas investigaciones.

“En primer lugar, no está perdiendo, porque esas encuestas son falsas. Eran falsas en 2016 y ahora son aún más. Las encuestas eran mucho peores en 2016”, continuó en la entrevista a Fox News transmitida este domingo.

Durante la entrevista, Trump estaba particularmente combativo con el moderador de Fox News Chris Wallace en defensa de la respuesta de la administración a la pandemia, hablando sobre el movimiento Black Lives Matter (“Vidas Negras importan”) e intentando retratar a Biden como desprovisto de capacidad mental para servir como presidente.

Entre los temas debatidos estaba la presión por cambios generalizadas que barrieron la nación, con el Presidente diciendo que el porqué de los afroamericanos estarán enojados por el uso desproporcionado de la fuerza que la policía ejerce contra ellos.

“Claro que sí, claro que entiendo”, dijo, Más El Expreso habitual de que “los blancos también son asesinados”.

Además, dijo que no estaba “ofendido por el movimiento Black Lives Matter”, pero al mismo tiempo defendió la bandera de la Confederación, un símbolo de racismo en el pasado, y describe que”orgullosamente lleva las banderas de la Confederación no hablan de racismo”.

“Aman las banderas, representan el sur y les gusta el sur. Eso es libertad de expresión. Y todo eso de “cultura de cancelación”, no podemos cancelar nuestra historia. No podemos evitar que el norte y el sur luchen entre sí. Tenemos que recordar eso, vamos a pelear de nuevo. No podemos cancelar todo”, señaló.

Trump también defendió su promesa de vetar una ley de Defensa de 740 000 millones de dólares (650 000 millones de euros) por la petición de que el Departamento de Defensa cambie los nombres de bases que tienen nombres de líderes militares de la Confederación. Esa lista incluye Fort Bragg, Carolina del Norte, Fort Hood, Texas, y Fort Benning, Georgia.

El Presidente argumentó que no había alternativas viables, aunque el gobierno lo intentara.

“¿Vamos a dar el nombre del reverendo Al Sharpton? Como vamos a llamarlo”, preguntó Trump, refiriéndose al destacado líder de los derechos civiles.

Sobre el coronavirus, Trump reprendió de nuevo a Fauci, y repitió las falsas acusaciones de que todo el mundo tiene acceso a pruebas y que el aumento de ese testaje es la única razón por la que los Estados Unidos tienen un aumento de casos.

Los casos han aumentado porque la gente se ha contaminado más ahora que cuando están en confinamiento. El porcentaje de resultados positivos en estas pruebas está creciendo en casi todo el país.