El Presidente de los Estados Unidos se ha defendido hoy de un video en el que aparece bajando una rampa, al final de un mitin, de forma perictiva, después de haber mostrado signos de disminución física en el discurso.

Según el reportaje de la agencia de noticias francesa AFP, durante su discurso en la Academia Militar de West Point, cerca de Nueva York, Donald Trump tuvo que tomar una copa con ambas manos y mostró dificultades para pronunciar el nombre del general Douglas MacArthur, un héroe estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.

Al final del discurso, Las imágenes mostraron al Presidente bajando una rampa de salida del escenario de forma vacilante, con pequeños y cautelosos pasos, lo que llevó a Comentarios en las redes sociales sobre la salud del Jefe de Estado estadounidense.

Horas después, Trump usó Twitter para explicar que prefirió ser cauteloso antes de caer y dar una oportunidad a los medios de comunicación de ridiculizarlo, señalando que bajó los últimos tres metros de la rampa corriendo.

La rampa “era muy larga y empinada, no tenía pasamanos y, sobre todo, muy resbaladiza”, añadió Trump, que hoy cumple 74 años y que enfrentará al demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre.

El mitin del sábado en Nueva York marca el regreso a los escenarios de Trump, que ha programado para el próximo fin de semana otro mitin que, debido a la previsible reunión de decenas de miles de personas en un recinto cerrado, los expertos en salud dicen que es muy peligroso debido a la pandemia de covid-19.

“El mitin es una iniciativa extraordinariamente peligrosa para las personas que participan en él y para las personas que pueden conocerlas o estar con ellas después”, dijo el director del Instituto de salud de Harvard, Ashish Jha, señalando que la crítica no tiene nada que ver con la política.

“Yo diría lo mismo si Joe Biden [el candidato demócrata a las elecciones] estuviera planeando un mitin”, añadió el médico.

Trump utilizará un pabellón con capacidad para 19.000 personas sentadas, que ha visto todos los eventos cancelados a finales de julio en Tulsa, en el estado de Oklahoma, para una acción de campaña en la que deben estar presentes decenas de miles de personas que están siendo obligadas a hacer un prerregistro de asistencia, en el que firman un documento en el que prometen no procesar ni responsabilizar a la campaña de Trump si se infectan por covid-19.

“Al pulsar el botón del Registro, reconoce que existe un riesgo inherente de exposición a covid-19 en cualquier espacio público en el que estén presentes las personas; al participar en el mitin, usted y sus invitados asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a covid-19 y no responsabilizan a la campaña de Donald Trump responsable de la enfermedad”, se lee en el documento.

Según la AP, los responsables de la campaña se abstuvieron de responder a las reiteradas peticiones de comentarios sobre el acontecimiento y sobre la cuestión particular de la obligatoriedad o no del uso de máscaras, distanciamiento social u otras medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus.

Varios responsables médicos locales han manifestado su desacuerdo con la celebración del evento, alegando razones de salud no sólo para las personas que asisten al mitin, sino también para las comunidades de las que proceden, ya que pueden contraer el virus y transportarlos a otras ciudades y regiones de los Estados Unidos.

Los Estados Unidos han registrado 734 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, elevando el total a 115.347 mil muertes desde el inicio de la pandemia, según el recuento realizado por la Universidad Johns Hopkins.

Según las cifras registradas diariamente por la Universidad Johns Hopkins, los Estados Unidos registran ahora 2.071.782 casos de contagio.

El país sigue registrando alrededor de 20.000 nuevos casos a diario.

La pandemia de covid-19 ya ha causado más de 427.000 muertos y ha infectado a más de 7,7 millones de personas en 196 países y territorios, según un balance hecho por la Agencia francesa AFP.

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020