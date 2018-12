El Presidente de los Estados Unidos publicó en Twitter un video de su visita a Irak. En las imágenes se puede ver un grupo de militares que los expertos identifican como miembros de las fuerzas especiales de los Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de su visita a Iraq el miércoles 26, en el que se presenta ante militares que formarán parte de los Seals. Si se confirma que estos militares son efectivamente del equipo de operaciones especiales, se trata de una violación de seguridad importante, ya que la ubicación de los militares de esta fuerza especial estadounidense nunca se revela.

En el video, publicado en la red social Twitter, Trump aparece junto a varios soldados que, según la revista Newsweek, formarán parte de Seal Team Five y sus rostros no han sido cubiertos.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018