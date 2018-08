El Presidente estadounidense pidió una vez más el “fin inmediato” de las investigaciones a la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. La demanda dirigida al fiscal general, Jeff Sessions, fue hecho de nuevo en forma de tweet. Donald Trump argumenta que las investigaciones judiciales están dañando el país.

“Esta es una situación terrible y el procurador general de Jeff Sessions debía detener esta Caza de Brujas Armadilhada de inmediato, antes de continuar a manchar aún más nuestro país. Bob Mueller está totalmente en conflicto y sus 17 demócratas enojados que hacen su trabajo sucio es una vergüenza para los Estados Unidos”, escribió.

El Departamento de Justicia se negó a comentar el tweet del Presidente estadounidense.

Según la CNN, este tweet plantea nuevas cuestiones sobre la interferencia de Trump en el poder judicial. Esta no es la primera vez que el Presidente estadounidense protesta en contra de las investigaciones.

El fiscal especial Robert Mueller, militante republicano, fue nombrado director del FBI por el ex Presidente republicano George W. Bush.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018