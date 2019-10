“Un magnífico muro, un gran muro que funcione de verdad, en el que no se pueda pasar ni por encima ni por debajo” prometió el Presidente de los Estados Unidos ya en pre-campaña electoral.

“¿Saben por qué vamos a ganar en Nuevo México? Porque quiere la seguridad en las fronteras”, dijo Donald Trump, durante un mitin en Pittsburgh.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles construir un muro en el estado de Colorado, argumentando con la prioridad de combatir la inmigración ilegal.

El problema es que este estado del centro de los Estados Unidos, situado entre Utah y Kansas, no tiene frontera con México.

“Y construimos un muro en la frontera de Nuevo México y vamos a construir un muro en Colorado”, continuó, prometiendo “un magnífico muro, un gran muro que funcione realmente, donde no se pueda pasar ni por encima ni por debajo”.

Promesa emblemática de la campaña electoral del magnate inmobiliario en 2016, la construcción del muro con México sigue teniendo dificultades para avanzar, ya que el Congreso se niega a desbloquear la financiación necesaria.

Poco después, en la red social Twitter, Donald Trump vino a rectificar estas declaraciones.

El Presidente de los Estados Unidos explicó que estaba hablando con un auditorio compuesto principalmente por Votantes de Colorado y Kansas y que lo que se estaba refiriendo era a los supuestos beneficios que ambos Estados podrían tener de la construcción de un muro en la frontera con México.

Los dos Estados son vecinos y Donald Trump se aseguró de rectificar aunque, incluso con respecto a Kansas, no prometió levantar ningún muro.

Sin embargo, el muro de Colorado está contaminando todas las redes sociales

(Kiddingly) We’re building a Wall in Colorado”(then stated, “we’re not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall we’re building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019