Aún así, e ignorando los consejos de su equipo, que no está de acuerdo con el intento de debilitar el proceso electoral, Trump continuará con los esfuerzos. Rudy Giulliani, uno de los abogados personales del Presidente y ex alcalde de Nueva York, ya ha prometido” cuatro o cinco ” demandas que se presentarán a finales de esta semana, y el número podría llegar a 10.

Trump continúa negándose a otorgar la victoria al candidato demócrata Joe Biden, alegando que 21, 000 votos en Pensilvania fueron presentados en nombre de personas ya fallecidas. Sin embargo, y aunque no hay indicios de que tal afirmación sea cierta, Associated Press subraya que, en caso de que la afirmación se confirmara, Trump todavía estaría 20 mil votos detrás de Biden en el estado.

Con todos los votos contados y Joe Biden elegido como el próximo presidente de Estados Unidos, el presidente en ejercicio, Donald Trump, reanudará los mítines, pero esta vez con el objetivo de recaudar fondos para los procesos judiciales que tiene la intención de mover en relación con la elección. Según varios periódicos estadounidenses, Trump busca apoyo en la batalla legal que librará, a pesar de que aún no ha presentado ninguna evidencia que consubstancie las acusaciones de fraude.

