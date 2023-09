Trump es criticado por activistas antiaborto de EE.UU.

The full Trump Meet the Press interview pic.twitter.com/OpVgWc86YC

En una entrevista el domingo en el programa de televisión Meet the Press de NBC, Trump se negó repetidamente a decir si apoyaría una prohibición federal del aborto.

Trump es criticado por activistas: El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una ola de reacciones negativas de activistas antiaborto por negarse a comprometerse con las restricciones nacionales al aborto .

By