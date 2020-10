Es la segunda sanción de la red social a una publicación del presidente de los Estados Unidos relacionada con el coronavirus en menos de una semana.

Donald Trump se declaró este domingo “inmune” a covid-19, diez días después de haber sido diagnosticado con la enfermedad, después de que un informe médico el sábado por la noche indicara que el presidente de los Estados Unidos ya no constituía un riesgo para terceros.

Sin embargo, la red social monitoreó la publicación en la que el líder norteamericano muestra la inmunidad y advirtió que se trataba de “información engañosa y potencialmente dañina” relacionada con el coronavirus.

Es la segunda vez en menos de una semana que Twitter aprueba un tweet de Trump por la misma razón.

La decisión de la plataforma se basa en el hecho de que no hay evidencia científica de que las personas se vuelvan inmunes después de haber sido infectadas con covid-19.

Además, el propio centro para el control y la prevención de Enfermedades (CDC) advierte específicamente que una persona recuperada no debe considerar inmune.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020