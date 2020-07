El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha invocado hoy a la “mayoría silenciosa” para demostrar su confianza en una victoria en las próximas elecciones presidenciales, a pesar de que aumentan las tensiones sociales en varias ciudades estadounidenses.

“En opinión de muchos observadores, la campaña de Trump genera más entusiasmo que cualquier otra campaña en la historia de nuestro gran país, incluso más que en 2016”, escribió Trump en su cuenta personal de la red social Twitter.

Aunque las encuestas muestran al candidato demócrata, Joe Biden, a la cabeza de las intenciones de voto en las elecciones presidenciales de nuevo y a pesar de que los niveles de violencia aumentan en las respuestas sociales en varias ciudades estadounidenses, Trump mantuvo su confianza en su reelección para un segundo mandato.

“¡Biden no tiene! La mayoría silenciosa hablará el 3 de noviembre”, escribió el presidente, prometiendo vencer las encuestas que le presentan ocho puntos detrás de su adversario demócrata en varios estados americanos, incluyendo Arizona, Florida y Michigan.

The Trump Campaign has more ENTHUSIASM, according to many, than any campaign in the history of our great Country – Even more than 2016. Biden has NONE! The Silent Majority will speak on NOVEMBER THIRD!!! Fake Suppression Polls & Fake News will not save the Radical Left.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2020