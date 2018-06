El presidente estadounidense, Trump quiere que la Unión Europea deje caer las barreras a los productos americanos.

Donald Trump volvió al ataque. El presidente estadounidense amenazó con crear una tasa aduanera de 20% sobre las importaciones de autos producidos en la Unión Europea a no ser que el bloque económico quiera las barreras y las tasas sobre los productos americanos.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018