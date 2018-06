Trump, el Presidente estadounidense reaccionó en Twitter con la noticia de que el fabricante de motos va a cambiar parte de la producción fuera de los Estados Unidos debido al aumento de tasas aduaneras de la Unión Europea impuestas en represalia por la subida de las tasas de Washington.

“Una Harley-Davidson nunca debía ser construida en otro país – nunca! Los empleados y los clientes ya están enojados con ellos. Si se cambian, miren, será el principio del fin – se retiran! El Aura se habrá ido y van a ser gravados como nunca antes”, escribió Donald Trump en Twitter.

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end – they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018