El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió haber hablado del antiguo vicepresidente Joe Biden y de su hijo Hunter en una llamada telefónica con el Presidente de Ucrania, que está siendo usada como prueba de tentativa de presión sobre un líder extranjero.

Donald Trump está siendo acusado de hacer una llamada telefónica al Presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, el verano pasado, presionándolo para que investigue a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, vicepresidente en el mandato de Barack Obama y actual candidato a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, por sospecha de irregularidades en su conexión con una empresa ucraniana.

En sus declaraciones de hoy a los periodistas, Trump dijo que la llamada a Zelensky el 25 de julio tenía un tono de felicitación y se centró en los problemas de la corrupción en los países de Europa del Este, admitiendo que podría haber utilizado como ejemplo la preocupación por la posible implicación del Hijo de Joe Biden en Negocios menos lícitos de una empresa ucraniana, donde era administrador.

Donald Trump volvió a negar que presionó al Presidente ucraniano para investigar a Hunter Biden, rechazando las acusaciones de que está siendo objeto, en particular por dirigentes del Partido Demócrata, de abuso de poder, sirviéndose del puesto de Presidente de los Estados Unidos para presionar a líderes extranjeros a investigar a adversarios políticos o a sus familiares.

..Breaking News: The Ukrainian Government just said they weren’t pressured at all during the “nice” call. Sleepy Joe Biden, on the other hand, forced a tough prosecutor out from investigating his son’s company by threat of not giving big dollars to Ukraine. That’s the real story!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2019