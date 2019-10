Refiriéndose al “impeachment” como una “farsa” y un “crimen fraudulento contra el pueblo americano”, Trump subrayó, sin embargo, que “siempre cooperaría” con el Congreso. Pero los demócratas acusan a la administración de bloquear las investigaciones del Congreso y negarse a responder a sus demandas, lo que motivó la amenaza de citación a la Casa Blanca.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atacó este miércoles a los congresistas demócratas después de que amenazaran con citar a la Casa Blanca. Las comisiones de la Cámara de Representantes han solicitado documentos relativos a las relaciones de la administración con Ucrania, que constituyen el núcleo del proceso de “impeachment”.

El Partido Demócrata, que posee la mayoría en la cámara baja del Congreso, ha iniciado la investigación para determinar si Trump presionó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para obtener ganancias personales. Como parte del proceso, los demócratas han emitido citaciones relacionadas con una conversación telefónica entre los dos líderes. La llamada ha provocado una queja formal de un denunciante que, a su vez, ha conducido a la apertura del procedimiento de destitución presidencial.

Una transcripción de la conversación, publicada la semana pasada, indica que Trump instó a Zelensky a investigar acusaciones contra el ex vicepresidente Joe Biden, candidato a la nominación demócrata para las elecciones del año próximo, y su hijo Hunter Biden.

“CONSIGAN UN CANDIDATO MEJOR ESTA VEZ, LO NECESITARÁN.”

Durante una conferencia de prensa con el Presidente finlandés, Sauli Niinistö, Trump se refirió a Biden y a su hijo como “totalmente corruptos”. Pero el presidente de la Comisión de información, Adam Schiff, fue el objetivo preferente de Trump, que se refirió a él como “Shifty Schiff” (Schiff deshonesto), “canalla” y alguien que debía “renunciar al cargo en desgracia”. “Francamente, deberían investigarlo por traición”, dijo, diciendo creer que Schiff “ayudó a escribir” la queja del denunciante.

El Presidente de los Estados Unidos ha intentado desacreditar la queja presentada en su contra, aclarando que sólo se debería proteger a los denunciantes “legítimos”. “Este país tiene que averiguar quién era esta persona porque, en mi opinión, era un espía”, insistió. Refiriéndose al proceso de “impeachment” como una “farsa” y un “crimen fraudulento contra el pueblo americano”, Trump subrayó, sin embargo, que “siempre cooperaría” con el Congreso.

Antes de eso, Trump recurrió a Twitter para atacar a Schiff y a la alcaldesa de Representantes y líder demócrata, Nancy Pelosi. “Los demócratas que no hacen nada deberían concentrarse en el desarrollo de nuestro país y no malgastar el tiempo y la energía de todos en tonterías, que es lo que han estado haciendo desde que fui elegido aplastantemente en 2016. ¡Consigan un candidato mejor esta vez, lo necesitarán!”, escribió.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019