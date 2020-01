El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió una nueva publicación en su página de Twitter donde critica la postura de Apple de negarse a desbloquear iPhones, incautados en el marco de una investigación federal después de los tiroteos de Pensacola.

“Siempre estamos ayudando a Apple con el comercio y en muchos otros asuntos y aún así se niegan a desbloquear los teléfonos móviles usados por asesinos, traficantes de drogas y otros elementos criminales violentos.

¡Ahora tienen que dar un paso adelante y ayudar a nuestro gran País, ahora!”puede leerse en el tweet compartido por Trump.

Apple se ha defendido de las acusaciones de que ha sido objetivo señalando que ha facilitado su ayuda al FBI suministrando datos e información transferidos de los iPhones en cuestión a los servidores de iCloud.

La tecnología de Cupertino indicó que había proporcionado al FBI varios GB de datos, indicando que la ayuda proporcionada era suficiente hasta hace poco.

Es de esperar que el caso dé lugar a una batalla legal similar a la del caso de San Bernardino en 2016.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020