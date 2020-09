Desde hace varios meses, el inquilino de la Casa Blanca cuestiona la validez del escrutinio presidencial, al considerar que el creciente recurso por diversos estados al voto por correo debido a la pandemia de covid-19 podría implicar fraudes a gran escala

El presidente estadounidense Donald Trump, que se ha pronunciado sobre el método de la elección presidencial de noviembre, corrigió este jueves las polémicas declaraciones del miércoles, cuando sugirió a partidarios que voten dos veces, suscitando reacciones de protesta.

«Déjennos enviar su voto [por correo] y permitan que voten personalmente», señaló el miércoles al ser interrogado sobre el sistema en vigor en Carolina del Norte, uno de los estados decisivos en la elección del 3 de noviembre. «Si su sistema es tan bueno como dicen, entonces no podrán votar [dos veces]», continuó.

Desde hace varios meses, el inquilino de la Casa Blanca cuestiona la validez del escrutinio presidencial, al considerar que el creciente recurso por diversos estados al voto por correo debido a la pandemia de covid-19 podría implicar fraudes a gran escala, aunque numerosos estudios demuestran que esta situación es muy improbable.

En una larga serie de tweets publicados hoy, Trump intentó rectificar sus declaraciones del miércoles, diciendo que tenía la intención de instar a los votantes a verificar si su voto había sido registrado.

«Para asegurar que tu VOTO cuenta, firma y envía tu boletín lo antes posible. El día de las elecciones o en las votaciones anticipadas, ve a tu Asamblea electoral para ver si tu voto ha sido contado o no. Si fue contado no podrás votar, y entonces el sistema de voto por correo habrá funcionado correctamente», escribió Trump en su cuenta. «Si no se ha contado», agregó, » VOTA (que es el derecho de cualquier ciudadano).

En respuesta, La directora de la oficina electoral de Carolina del Norte, Karen Brinson Bell, recordó que «es ilegal votar dos veces durante una elección». Bernie Sanders, el ex candidato demócrata a la presidencia, denunció enérgicamente las declaraciones del jefe de estado.

«Durante años, Donald Trump mintió sobre los’fraudes electorales’. Hoy, apela a la población de Carolina del Norte a cometer un delito votando dos veces», se insurgió. «Este Presidente no cree en la democracia. Es un autoritario que debe ser derrotado», agregó.