Tristan Thompson asume paternidad y se disculpa con Khloé Kardashian: El examen confirmó que el jugador de baloncesto es el padre de un hijo de Maralee Nichols.

Tristan Thompson recurrió a las redes sociales, este lunes, para pedir disculpas a Khloe Kardashian, después de que una prueba de paternidad confirmara que el jugador de baloncesto es el padre del hijo de la entrenadora personal Maralee Nichols, con quien mantuvo una relación extramatrimonial cuando estaba con la alta sociedad.

Debe enfatizarse que en diciembre pasado, Nichols ingresó a la corte con una solicitud de un examen de paternidad para que Tristan Thompson pagara la pensión alimenticia y los gastos relacionados con su hijo. Ahora, después de conocer el resultado, el deportista reaccionó.

«Hoy, una prueba de paternidad reveló que soy el padre de un niño con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis acciones. Ahora que se ha confirmado la paternidad, espero que podamos criar a nuestro hijo de una manera amistosa. Me disculpo sinceramente a todos aquellos que sufren o decepcionado durante este proceso, pública o privada», comenzó escribiendo en Instagram.

En otro mensaje, el jugador de baloncesto se dirigió directamente a Khloe Kardashian, con quien tiene una hija en común y con quien estaba saliendo cuando quedó embarazada del entrenador personal.

«Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no coinciden con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. A pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento», dijo.

Cabe destacar que en diciembre se conocieron nuevos detalles del caso. En ese momento, el Daily Mail informó que la relación entre Tristán y la entrenadora personal habrá durado unos cinco meses y que el atleta habrá ofrecido dinero para este aborto.

Se recuerda que, además de ser el padre de True, de tres años, fruto de su relación con Khloe Kardashian, el jugador de baloncesto sigue siendo el padre de Prince, de cuatro años, con el modelo Jordan Craig.