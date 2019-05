Tribunal supremo Permite a la App Store Monopolio de Demanda en Contra de Apple para Proceder

La Corte Suprema de estados UNIDOS dictaminó el lunes 5-4 en contra de Apple en un anticompetitivas caso de la App Store, que permite a los usuarios de iPhone para seguir adelante con su demanda de acción de clase en contra de la empresa, como se informó por primera vez por CNBC.





a partir De la sentencia del Tribunal Supremo:

En este caso, sin embargo, varios consumidores afirman que Apple cargos demasiado para aplicaciones. Los consumidores sostienen, en particular, que Apple ha monopolizado el mercado minorista para la venta de aplicaciones y ilegalmente ha utilizado su poder de monopolio, a cargo de los consumidores superiores a los precios competitivos.

un reclamo que Un monopolio minorista (aquí, de Apple) ha utilizado su monopolio de sobrecargar a los consumidores, es un clásico de la demanda antimonopolio. Pero Apple afirma que el consumo de los demandantes en este caso no puede demandar a Apple, ya que supuestamente no eran “directo” los compradores de Apple bajo nuestra decisión en Illinois Ladrillo Co. v. Illinois, 431 U. S. 720.

no Estamos de acuerdo. Los demandantes aplicaciones compradas directamente de Apple y por lo tanto son compradores directos en virtud de Illinois de Ladrillo. En esta primera etapa de alegatos del litigio, no podemos evaluar los méritos de los demandantes demandas antimonopolio en contra de Apple, ni tampoco consideramos cualquier otro defensas Apple podría tener. Simplemente evitamos que el de Illinois Ladrillo directo comprador regla no impide que estos demandantes de demandar a Apple en virtud de las leyes antimonopolio. Afirmamos que la sentencia de la U. S. de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito.