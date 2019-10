NO ME CONVENCE el fallo tardío del TC, NO HAY NADA QUE CELEBRAR NADA SE A GANADO: NO HAN RESUELTO QUIEN TIENE LA RAZÓN, porque el pleno del máximo intérprete de la Constitución peruana se reunió este martes y votó, por unanimidad, a favor de admitir el recurso que había presentado Pedro Olaechea- ya lo habían herido con el caso de su primo Gonzalo Ortiz de Zevallos-, presidente del Congreso disuelto, por la medida dictada por Martín Vizcarra? O que las Elecciones Parlamentarias del 26 de enero va de todas mangas (es un asunto que no esta en discusión) al mismo tiempo haya rechazado la medida cautelar para suspender la disolución del Parlamento? Que el Ejecutivo tenga 30 días para contestar y luego se programe una audiencia y se escuchen las partes para efectos de tomar una decisión? Y si en esa decisión le dan la razón al Ejecutivo???

Esta decisión del TC se lava las manos y evita que Lima se convierta en otra Santiago? Más allá de la especulación la decisión del TC me tinca, qué es un maquillaje un sicosocial para distraer pueblo, para que el pueblo NO llegue a la conclusión que estos poderes no sirven, están maniatados al poder de turno, que esto es lo que quieren caviares y rojetes, y en verdad el TC no sirve porque el GOBIERNO DE VIZCARRA Y SUS ALIADOS TIENEN TOMADO TODOS PODERES, ALGUIEN LO DUDA? La decisión que va tomar el TC va ser a favor de Vizcarra, es un hecho, “OJITO”, este TC fue elegido en el gobierno de la pareja presidencial los integrantes del TC son pro comunistas (la mayoría), el Congreso disuelto quiso cambiar a sus integrantes, por esta razón Vizcarra disolvió el Congreso. Seguro te interesa Jorge Camacho candidato a JM: Crisis es por falta de Ética No soy aguafiestas, tengo la percepción que en este momento no tenemos un TC que garantice la imparcialidad, más bien tenemos un TC parcializado porque sus integrantes tienen preferencia políticas pro comunistas o socialistas. Ante esta situación que le queda al pueblo? solo salir a la calle, como los chilenos, y que Vizcarra nos escuche, no hay otra.