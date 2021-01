Cansado de difuminar el lápiz labial durante todo el día? Configúrelo con un polvo translúcido , pero no lo coloque directamente en los labios. En su lugar, coloque un pañuelo de papel delante de los labios para que obtenga la cantidad correcta de polvo.

Este simple consejo hará que su perfume dure mucho más: no se frote las muñecas para aplicar el perfume, sino que presione con la muñeca opuesta.

Presione – No frote-perfume en las muñecas:

El champú seco es un salvavidas de última hora cuando necesitas ir a alguna parte, pero no tienes tiempo para lavarte el cabello. Pero puede sacar más provecho de esta técnica si lo aplica antes de acostarse. El cabello absorberá el champú mientras duerme, y cuando se despierte, estará ‘como lavado’.

