Los 4 signos que toman decisiones terribles. No saben lo que hacen…

Up Next

¡No subestimes su tamaño! Estas deliciosas bayas de color púrpura registran altos niveles de antioxidantes, especialmente de vitamina C, señala Fung. Con solo 56 calorías por cada 100 gramos, los arándanos ofrecen una excelente dosis de vitamina A y fibra. Si por casualidad no encuentra arándanos en el supermercado puede reemplazarlos con granadas o cerezas.

Estas pequeñas bolitas verdes, son densas en nutrientes y tienen solo 28 calorías por media taza. Proporcionan vitamina A, C y K, potasio y ácido fólico. Las coles de Bruselas son además ricas en antioxidantes, químicos naturales que contribuyen a prevenir el envejecimiento prematuro de las células.

Pero, después de todo, ¿Qué puedo agregar a mi alimentación? Teresa Fung, profesora adjunta en la prestigiosa Harvard T. H. Chan School of Public Health en los Estados Unidos, sugiere algunos alimentos llenos de nutrientes que debe agregar ya a su dieta diaria.

A veces tomar buenas decisiones para nuestro cuerpo puede significar agregar, no restar. Lo que a su vez puede dar como resultado opciones que intensifican el paladar entre aquellos que pretenden estar más saludables, pero sin sentir que la ‘tarea’ es una carga, se refiere a la publicación Harvard Health Publishing.

Mejorar la dieta puede parecer un objetivo muy complicado, ya que muchas personas creen que es necesario seguir reglas restringidas de alimentación, y que implica extrema disciplina y sacrificio. Sin embargo, no tiene que ser así.

By