Las Marcas oscuras o pecas inusuales en la piel no son solo una señal de que debe consultar a un dermatólogo; pueden ser un signo de una forma rara y más agresiva de cáncer de mama.

Si está amamantando o embarazada, es poco probable que la secreción mamaria sea motivo de preocupación. Para otras mujeres, sin embargo, ciertos tipos de secreción deben ser revisados por un médico. La secreción mamaria que no está clara, puede tener un color verdoso o amarillento o sangriento, también puede ser un síntoma de cáncer de mama.

La piel puede irritarse por varias razones, incluido un sujetador que no se cae bien, erupción cutánea, dermatitis u otros problemas de la piel, pero en casos raros, puede ser un síntoma de cáncer de mama.

