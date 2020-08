¿Lo has probado todo y no puedes adelgazar? La culpa puede ser de estos malos hábitos, dice a Eat This, Not That!

Tres hábitos que no debes tener si quieres perder peso

No salte comidas

Saltarse las comidas puede parecer una forma fácil de comer menos, pero probablemente hará que coma más después. En cambio, considere comer algunos bocadillos pequeños y nutritivos durante todo el día.

2.No comer frente a la televisión

La ciencia ya ha descubierto que cuando su mente se distrae con otras cosas mientras come, como ver televisión, puede evitar que ciertas señales de saciedad se transmitan al cerebro. Por lo tanto, es probable que coma en mayor cantidad.

3.Empezar a entrenar de manera drástica

Es genial incluir el ejercicio en la rutina, pero no exageres. Si su cuerpo no está acostumbrado, puede lesionarse y esto puede dificultar su progreso de pérdida de peso.