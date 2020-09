No resiste los alimentos fritos o de comida rápida y por lo que tiene el colesterol en el límite? Según la Fundación Española del corazón, si consume un diente de ajo al día y en ayunas, contribuirá a la reducción de los niveles de grasa en la sangre en aproximadamente un 9% – promoviendo así, la óptima salud cardiovascular.

Por contener vitaminas A, B y C, es un condimento que estimula el funcionamiento del sistema hepático. Como tal, depura las toxinas y parásitos que se asientan en el cuerpo, haciendo que el cuerpo se sienta renovado.

Olvídate del mal aliento. El ajo es un superalimento abundante en vitamina A, B y C y manganeso, altamente nutritivo y beneficioso para el organismo, según un artículo divulgado en el portal Nueva Mujer.