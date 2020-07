La realidad es sólo un número, y con los consejos correctos, es fácil esquivarlo. ¡Conozca tres errores de estilo que añaden años a su apariencia y evítelos!

Estás usando el sostén equivocado.

Lo creas o no, el sostén que llevas puede hacer que parezca más alto, más delgado y más joven-o no, dice Karen Phillips, líder de la Jane.com, Reader’s Digest. Usar el sostén equivocado no solo es incómodo, sino que también puede afectar la forma en que se ajusta su ropa y, sin darse cuenta, hacer que se relaje e instantáneamente envejezca más de diez años. Use el tamaño adecuado.

Es una de las más grandes

Las piezas grandes y gruesas pueden dar una apariencia Bohemia, pero también se vuelven obsoletas rápidamente. Para una vibración más joven, Phillips recomienda buscar pulseras simples, aretes de aro fino, Pulseras y collares de corriente fina.

Ropa sin silueta

En lugar de usar ropa de gran tamaño para esconder ciertas partes del cuerpo, Colleen Babul sugiere elegir piezas que acentúen o aprecien su figura. Una falda de lápiz de cintura alta, por ejemplo, aprieta la parte más pequeña de su cintura, creando una forma Joven y halagadora.