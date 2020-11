Up Next

“Los vasos sanguíneos alrededor de nuestros cerebros son muy sensibles, por lo que si no beben suficiente agua, pueden reaccionar al cambio en el volumen de sangre y esto puede aumentar la probabilidad de dolor de cabeza”, dice la nutricionista Dana Hunnes.

Seguro que ha oído decir que no beber suficiente agua hace daño al organismo, y sí es fundamental que apueste por ingerir por lo menos ocho vasos al día o dos litros, según explica un artículo publicado en el periódico Metro.

