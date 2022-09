TREMENDO FESTIN EN LA FAP – AMECFA

¡Clickear Stars! (Votos: 9 Promedio: 4 )

SE QUIEREN LEVANTAR LOS AHORROS DE AMECFA?

HECHOS CON CONTENIDO PENAL – FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, FALSEDAD Y FRAUDE EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA POR PARTE DE PERSONAL ACTIVO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ Y DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AÉREA (ELEGIDOS E INSCRITOS MEDIANTE ACTOS FRAUDULENTOS) QUIENES DISPONEN DE CAUDALES DEPOSITADOS POR LA FAP A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN, ENTRE OTROS, Y ADMINISTRADOS POR LOS DENUNCIADOS.

1. AGRAVIADO: ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS CIVILES DE LA FUERZA AREA -AMECFA- Y 3000 ASOCIADOS, CON FILIALES EN TUMBES, PIURA, CHICLAYO, IQUITOS, LIMA, PISCO, AREQUIPA.

2. DENUNCIADOS: Ismael Félix GUERRA QUISPE, Isaac DOZA ARISTIZABAL, Saúl Ángel ALEJOS SANTOS, Teófilo Víctor PALOMINO MALLCO y otros. (PERSONAL CIVIL ACTIVO DE LA FUERZA AÉREA)

3. El presente caso se sustenta en que los denunciados Isaac Doza Aristizabal fue elegido mediante Asamblea Gral, Ordinaria No Presencial de fecha 17 de julio de 2021 como Presidente del Consejo Directivo de dicha asociación, conjuntamente con otros miembros, entre ellos Saúl Ángel Alejos Santos como Vicepresidente; acto seguido era lograr inscribir los resultados en Registros Públicos del Acta, sin embargo, luego de tres distintos intentos maliciosos no resultó, debido a que se había infringido las normas estatutarias tales como la prohibición de ser reelecto, no haber publicado adecuadamente el link con fines de conexión virtual para la votación de los asociados, no existir acuerdo previo por parte de los miembros salientes del Consejo Directivo anterior, entre otras infracciones, que resultaban insubsanables, y por tanto imposible inscribir dichos resultados por lo que la única solución era convocar nuevamente a Asamblea General.

4. Sin embargo, los indicados denunciados a efectos de evitar realizar una nueva asamblea general, concertaron, ideando utilizar la misma Acta de Asamblea General Ordinaria No Presencial de 17 de julio de 2021, en la misma hora, y lugar, con la firma de los mismos miembros de la Junta Electoral, pero con resultado distinto, esto es, cambiaron los resultados de la elección, básicamente desaparecieron la elección de Isaac Doza Aristizabal (principal defecto de imposibilidad de inscripción) y elevaron a Saúl Ángel ALEJOS SANTOS como Presidente, y así sucesivamente variaron los cargos de los demás miembros.

«Con dicho acto fraudulento y de falsificación, lograron inscribir el falso resultado de la Asamblea General Ordinaria No Presencial de 17.07.2021, con lo cual han asumido el control de la Asociación agraviada (AMECFA), haciendo uso y abuso de los recursos económicos y logísticos; sumado a ello se han vulnerado derechos laborales de trabajadores despidiéndolos, generando demandas laborales, con la intención de que estos puestos sean ocupados por familiares de los denunciados y así contribuir con los malos manejos».

5. Cabe señalar que el acta de asamblea general de 07.07.2021 fraudulenta se encuentra físicamente en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP con la cual se contradice la versión de diversos testigos que dan fe de los resultados reales.

6. De igual modo, se ha formulado denuncia penal contra el Registrador de los Registros Públicos JUAN DE DIOS quien en diversos momentos previos a la inscripción se le curso Hojas de Trámite sustentando la falsificación del acta de asamblea, incluso al propio Superintendente de los Registros Públicos SUNARP, sin obtener respuesta o comunicación a pesar de estar debidamente acreditado, con un simple cotejo con las anteriores pretendida inscripción con lo resulto en los tres títulos que tacharon el contenido de los resultados; con lo cual se convirtieron en cómplices, pues si hubieran atendido oportunamente dichas alertas no se lograba consumar dichos ilícitos.

«Cabe anotar, que al tener la Asociación (AMECFA) como propósito principal la ayuda y beneficios económicos, como subsidios por razón de jubilación, fallecimiento, entre otros, para cuyo efecto la Fuerza Aérea realiza descuentos en la planilla de sueldos de los empleados civiles activos de los asociados, que van dirigidos a una cuenta de la asociación, al tener un convenio con dicha asociación, empero ello no sería novedad siempre que no se tuvieran conocimiento de los manifiestos actos ilícitos, pues se han cursado diversas comunicaciones a la Comandancia General de la Fuerza Aérea, con la finalidad de que se suspenda dichos descuentos, dado que estos vienen siendo manejados y administrados por miembros directivos ilegítimos, utilizando actos delictivos para usurpar los bienes de la asociación, sin que tengamos alguna respuesta o al menos se convoque a los denunciantes para que se informe o se amplíe el sustento; siendo notorio y evidente que al haber llegado a tal nivel de comisión ilícita es con el exprofeso propósito de continuar realizando actos ilegales».

Ante tales hecho se ha interpuesto denuncia penal ante el Ministerio Público, que a la fecha se encuentra en trámite; asimismo, se planteo demanda civil de Impugnación de Acuerdo de Asamblea ante e Poder Judicial.