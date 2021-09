Travis Scott no menciona a Kylie Jenner en discurso después de ganar premio.- El artista fue uno de los ganadores en la gala de entrega de los MTV Video Music Awards.

Travis Scott subió al escenario para recibir el Mejor Premio de Hip Hop y lo que rápidamente llamó la atención fue el hecho de que él no mencionó el nombre de su compañero, Kylie Jenner.

El rapero no agradeció a la celebridad durante su discurso, en el MTV Video Music Awards entrega de gala, que tuvo lugar el domingo 12 de septiembre.

“En primer lugar quiero agradecer a Dios, mi mamá, Stormi, todos los increíbles fans por ahí,” el rapero comenzó diciendo.

“Te quiero mucho. No podría hacer esto sin ti”, agregó, luego hablando de su sello discográfico.

“Antes de irme, solo quiero decir que el amor es lo más grande que podemos tener. Difundir el amor y todo va a estar bien”, también subrayó.

Se recuerda que la artista y Kylie Jenner son padres de la pequeña Stormi, de tres años, y están esperando un bebé.

Bieber gana los MTV Video Music Awards, incluyendo el Artista del año

El cantante canadiense Justin Bieber recogió dos de la estación de televisión MTV Video Music Awards el domingo, después de haber tomado el premio al Artista del año y Mejor Pop, con la canción “Peaches”.

El cantante, quien lideró la lista de candidatos de este año con siete nombres, consideró que la música puede unir a las personas en tiempos de pandemia.

“Estamos en tiempos sin precedentes con covid. La música es un escape extraordinario para llegar a la gente”, dijo el cantante canadiense, en el discurso del aceite de oliva.

Cyndi Lauper, quien otorgó a Bieber el premio a la Artista del Año, abogó por la igualdad de derechos para las mujeres.

“Girls still want to have fun”, dijo Lauper, en referencia a la canción que la dio a conocer, “Girls Just Want to have Fun”, de 1983.

“Pero también queremos tener fondos, igualdad salarial, control sobre nuestros cuerpos, nuestros derechos fundamentales”, agregó.

La estrella Olivia Rodrigo obtuvo el primer premio de la noche, canción del año, con la canción “Licencia de conducir”, también ganar el premio para el nuevo artista y rendimiento “empuje”.

El video del Año premio, la cerámica ‘estrella’ categoría, y en el que Bieber también fue nominado, fue para Lil nas X, con la canción ” Montero (Llámame Por Tu Nombre)”.

La colaboración entre la cantante estadounidense Billie Eilish y la española Rosalía, do not fear “you will forget”, fue distinguida como mejor video latino del año.

Los Foo Fighters reciben el Global Icon Award, presentado por primera vez en los MTV Music Awards, un premio que reconoce a los artistas “cuya carrera sin precedentes y continuo impacto e influencia ha mantenido un nivel único de éxito global en la música y más allá”.

La distinción ha sido presentada anteriormente en los Premios Europeos de MTV, habiendo distinguido, en el pasado, Queen, Eminem y Whitney Houston, entre otros.

La ceremonia entrega dos primi, que también marcó el 40.El 1er aniversario de MTV, tuvo lugar en la noche del 12 de septiembre (madrugada del 13 de septiembre en Lisboa), en el Barclays Center, en Nueva York, habiendo presentado algunas de las primeras estrellas del canal, como Cyndi Lauper y Madonna.