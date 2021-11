Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: Ocho personas murieron y cientos resultaron heridas en el festival de música Astroworld de Travis Scott en Houston, Texas, en NRG Park alrededor de las 9:30 p. m. del viernes 5 de noviembre, después de que los asistentes al concierto subieran hacia el escenario durante el conjunto de cabeza de cartel del rapero.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

La edad de los muertos oscilaba entre los 14 y los 27 años. Veinticinco personas fueron hospitalizadas; el paciente más joven tiene apenas 9 años. A partir del miércoles por la tarde, dos personas permanecen en estado crítico. La familia de una víctima en estado crítico dijo que no tiene actividad cerebral y actualmente está en un ventilador, según la afiliada local de ABC. Algunas personas parecen haber sido pisoteadas, dijeron las autoridades. Alrededor de 50.000 personas asistieron al espectáculo.

Los funcionarios de Houston se han comprometido a proporcionar respuestas a cómo se desarrolló este trágico evento. «Esta es una investigación muy, muy activa, y probablemente estaremos en ella durante bastante tiempo para determinar qué sucedió exactamente», dijo el alcalde de Houston Sylvester Turner en una conferencia de prensa el sábado por la tarde. El jefe del Departamento de Policía de Houston, Troy Finner, agregó: «Esta es ahora una investigación criminal que va a involucrar a nuestra división de homicidios, así como a narcóticos, y vamos a llegar al fondo de la misma.”

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Algunos se preguntan si esto podría haberse evitado. Las autoridades han señalado tanto la caótica situación del viernes como los presuntos problemas de seguridad en las actuaciones anteriores de Scott y los problemas previos en este lugar y con el promotor del evento. Esto es lo que sabemos sobre el devastador incidente de Astroworld hasta ahora.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: En este punto, no está claro si un solo evento desencadenó el caos o si fue una combinación de factores en el lugar donde se agotaron las entradas. Las declaraciones de las autoridades de seguridad pública y los testimonios de los testigos proporcionan cierta información sobre lo que sucedió. «La multitud, por cualquier razón, comenzó a empujar y aumentar hacia el frente del escenario, lo que causó que la gente en el frente se comprimiera; no pudieron escapar de esa situación», dijo a CNN el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Madeline Eskins, una enfermera de la UCI que estaba en el festival, dijo que la situación se intensificó cuando un reloj de cuenta atrás se acercaba al momento en que Scott aparecería. Ella y su novio llegaron al escenario alrededor de las 6: 03 p. m.para aterrizar un lugar cerca del frente. Unos 30 minutos antes de que Scott subiera al escenario, la multitud se llenó cada vez más. «De repente, la gente viene apretada unos contra otros, empujada hacia adelante y hacia atrás. A medida que el temporizador se acercaba», le dijo Eskins a CNN, «se puso peor y peor.»Eskins agregó,» Yo tenía una presión constante en mi pecho I Yo estaba siendo exprimido Right Justo cuando él comenzó a realizar su primera canción, miré a mi novio y dijo, ‘Tenemos que salir de aquí.’”

«Una vez que comenzó, todo el infierno se desató. Todo lo que serían 50,000 personas corrieron al frente, comprimiendo a todos junto con el poco aire disponible», dijo a CNN otro concertista, Alexis Guavin. «Afortunadamente, tengo experiencia en el mosh pit y mido seis pies, así que al menos pude levantar la cabeza para respirar, pero otros no fueron tan afortunados.”

Durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, Finner proporcionó algunos detalles más. Dijo que había dos boxes mosh » directamente en frente del escenario.”

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: Algunas personas en el público dijeron que los asistentes al concierto no podían salir de la multitud cuando las cosas empezaron a salir mal. Eskins recordó que ella y su novio no podían abandonar rápidamente el área. «Solo recuerdo mirar hacia arriba, desmayarme, y luego estuve dentro y fuera por un rato», comentó. «No vi nada, pero pude sentir lo que estaba pasando. Alguien me tiró por encima de una valla, y luego me desmayé de nuevo.”

Según Associated Press , algunos asistentes al concierto dijeron que las barricadas cerca del escenario, destinadas a dividir a los diferentes tipos de poseedores de boletos, impedían que los asistentes escaparan. Billy Nasser, quien estuvo en el show, dijo que había un área formada por una de estas barricadas escénicas que era como un armario. Según los informes, Nasser dijo que arrojaron a las personas a la zona similar a un armario y que la puerta estaba cerrada. Joshua Robinson le dijo a la AP que las barricadas crearon un espacio que era «demasiado pequeño y compacto» para toda la gente allí.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Las autoridades han afirmado que el lugar cumplía los criterios de entrada y salida seguras de los inspectores. Peña afirmó que el lugar podría haber manejado a 200,000 personas bajo los códigos de incendios de la ciudad.

Las autoridades limitaron ese número a 50.000 para la actuación. (Según los informes, 100.000 entradas salieron a la venta para el evento de este año; no está claro cuántas personas estaban en el lugar en el momento del incidente, dado que algunos que no tenían entradas habían roto las barreras más temprano en el día.

Los funcionarios dijeron que se habían tomado precauciones de seguridad, afirmando: «Teníamos inspectores para garantizar que los medios de salida, las puertas de entrada y salida de ese lugar, se mantuvieran abiertas y sin obstrucciones. «También afirmaron,» Estas lesiones no ocurrieron ya que la gente intentaría salir del lugar. Y eso fue evidente por el hecho de que una vez que el evento fue terminado, [fue] despejado en una hora What Lo que estamos investigando es lo que causó el aumento de la multitud.”

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

"Stop the show" and the staff did nothing. This shit is fucking heartbreaking #AstroWorld vc: @JanthonyOlivera pic.twitter.com/5vVZKLKV7h

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia – acciones legales – Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Algunos videos parecían mostrar a una persona subiéndose a una plataforma donde un operador de cámara estaba filmando (el evento fue transmitido en vivo por Apple Music) y pidiendo que se detuviera el programa, gritando que la gente se estaba muriendo. Se puede escuchar a otras personas minimizando las súplicas de este asistente, diciendo que debería «calmarse», según el New York Times.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Punks are keeping security from reaching injured and unconscious peeps #Ambulance #ASTROWORLDFest #AstroWorld

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia – acciones legales – Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Otro video parece mostrar a los asistentes bailando y bloqueando una ambulancia que intentaba meterse entre la multitud. El video también parece mostrar a personas subiéndose a los vehículos de seguridad. No parece que esos fanáticos supieran lo que estaba pasando o por qué los vehículos intentaban meterse entre la multitud, según el Daily Beast .

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: Las autoridades han identificado a las ocho víctimas muertas en la tragedia de Astroworld. John Hilgert, de 14 años, cursaba noveno grado en la Memorial High School de Houston, informó la filial local de ABC . Una víctima de 16 años, Brianna Rodríguez, era estudiante de tercer año en la escuela secundaria Heights de Houston. “Desaparecido de nuestra vista, pero nunca de nuestro corazón. Es con profunda tristeza que descansamos a nuestra amada Brianna Rodríguez. Brianna fue una de las víctimas del caso AstroWorld “, su familia dijo en un GoFundMe. “Ella era una hermosa y vibrante estudiante de secundaria de 16 años en Heights HS en Houston TX. Bailar era su pasión y ahora baila hasta las puertas del cielo. Cualquier cosa para ayudar a la familia será muy apreciada «.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Axel Acosta, de 21 años, había viajado desde el estado de Washington a Astroworld para ver actuar a Scott, dijo su padre, Edgar Acosta, a ABC13. Su familia dijo que había estado estudiando informática en la Western Washington University. Edgar Acosta dijo en una conferencia de prensa el lunes por la tarde que estaba «devastado» por la pérdida de su hijo. El abogado de la familia, Tony Buzbee, dijo que las víctimas, incluido Axel, murieron por “asfixia por compresión”, es decir, no podían respirar debido a todo el peso que tenían. «Esto es exactamente lo que le pasó a Axel», dijo Buzbee en una conferencia de prensa. “La negligencia grave del acusado creó una presión tan significativa en su cuerpo que no podía respirar. El aire fue literalmente exprimido lentamente fuera de él, enviando su corazón a un paro cardíaco «.

«Cuando se derrumbó, los asistentes al concierto que intentaban escapar de su propia asfixia, causada por la multitud apresurada, pisotearon su cuerpo como un pedazo de basura», dijo Buzbee, quien dijo que espera presentar una demanda en nombre de unas tres docenas de personas en los próximos meses. dias.

Danish Baig, de 27 años, murió mientras intentaba proteger a su prometida, que sobrevivió. “Era [un] alma joven inocente que siempre pondría a los demás antes que a él. Era un hombre trabajador que amaba a su familia y nos cuidaba. Estaba allí en un abrir y cerrar de ojos para cualquier cosa. Siempre tuvo una solución para todo ”, dijo a la estación su hermano, Basil Baig.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Rudy Peña, de 23 años, estaba entre las víctimas. “Estoy comenzando a financiarme para el fallecimiento de mi hermano menor (Rodolfo Angel Peña), por favor done de corazón, cualquier cosa es genial”, escribió su hermana Guadalupe en una página de GoFundMe. “Con mucho gusto apreciaremos y aceptaremos de memoria su donación en su honor, gracias. Descanse en Paz y en la amorosa memoria de Rudy Peña ”.

Franco Patiño, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Dayton y estudiaba ingeniería mecánica, dijo el canal de televisión. “Les hablaba a todos de lo emocionado que estaba de ver, de estar allí, de ir”, dijo Julio Patiño, el hermano de la víctima. «Estaba ahorrando dinero para ir con su mejor amigo Jacob». Jacob “Jake” E. Jurinek, de 20 años, estudiaba arte y medios en la Universidad del Sur de Illinois. «Estamos todos devastados y nos queda un gran vacío en nuestras vidas», dijo su padre, Ron Jurinek, en un comunicado a ABC. “En este momento, pedimos el tiempo y el espacio para que nuestra familia procese esta trágica noticia y comience a sanar. Nos reconforta el hecho de que los cientos de personas que Jake tocó a lo largo de los años llevarán una parte de su espíritu con ellos «.

El Houston Chronicle informó el lunes que Madison Dubiski, de 23 años, estaba entre los muertos en Astroworld. “Era súper brillante, edificante y simplemente una chica dulce en todos los sentidos”, dijo al periódico Lauren Vogler, ex compañera de clase de Dubiski. “La animé cuando éramos más jóvenes y ella siempre me alentó mucho. Definitivamente era el alma de la fiesta y mucha gente la amaba «.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: Es muy complicado. TMZ informó el sábado que «una fuente relacionada con Astroworld» le dijo a TMZ que «alguien en la multitud se volvió loco y comenzó a inyectar a la gente algún tipo de droga». The Hollywood Reporter , citando dos fuentes, dijo que “la policía estaba investigando un incidente de aumento de drogas en un área del festival donde comenzó el caos. Las fuentes dijeron que parecía haber estado dirigido a personas que no lo sabían, y que la oleada de público pudo haber sido el resultado del pánico cuando los asistentes corrieron en busca de seguridad «. La declaración inicial de la policía sobre estas afirmaciones fue que los policías habían visto estos informes y los estaban «investigando».

En la rueda de prensa, Finner abordó las afirmaciones directamente y dijo: «Una de las narrativas fue que un individuo estaba inyectando drogas a otras personas». Si bien no está claro si ese es el caso, las autoridades tienen un informe de un oficial de seguridad que estaba «estirando la mano para inmovilizar o agarrar a un ciudadano y sintió un pinchazo en el cuello». Cuando el oficial fue examinado, quedó inconsciente y los médicos «administraron Narcan», dijo Finner. (Narcan se administra a personas sospechosas de sufrir una sobredosis de opioides). “Fue revivido y el personal médico notó un pinchazo que era similar a un pinchazo que recibiría si alguien intenta inyectar [a una persona]”, afirmó Finner.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Posteriormente, en la conferencia de prensa, las autoridades revelaron que Narcan había sido administrado “varias” veces en el concierto. Las autoridades no proporcionaron un número exacto de dosis, tiempos específicos ni las circunstancias exactas en las que se administraron las dosis. Durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, Finner dijo que los investigadores localizaron a este guardia de seguridad y que no describió una inyección de drogas. “Localizamos a este guardia de seguridad”, dijo Finner. “Su historia no es coherente con eso. Dice que lo golpearon en la cabeza. Quedó inconsciente. Se despertó en la tienda de seguridad. Dice que nadie le inyectó drogas. Entonces, queremos aclarar esa parte «.

El Departamento de Bomberos dijo que 11 de los pacientes que llevaron al hospital estaban experimentando un paro cardíaco; Actualmente no está claro qué pudo haber causado eso. Algunos asistentes han dicho que el personal médico en el lugar era insuficiente. Eskins recordó que se despertó en un área, compartiendo una botella de agua con alguien. Ella le dijo a CNN que solo había una máquina AED, que se usa para ayudar a las personas con un paro cardíaco, y solo una bolsa Ambu, que se usa para dar aire a las personas que no respiran normalmente. Dijo que había «tal vez» cuatro médicos y afirmó que «uno de ellos ni siquiera sabía cómo comprobar el pulso». “Solo cuatro de ellos estaban haciendo RCP”, mientras que había “de tres a cuatro personas en paro cardíaco al mismo tiempo y una máquina AED”, afirmó Eskins.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: Aquí es donde la línea de tiempo se vuelve difícil de analizar. Finner dijo que el Departamento de Policía vio a los asistentes «bajando» a las 9:30 pm Los bomberos dijeron que iniciaron un «incidente de víctimas masivas» alrededor de las 9:30 pm Finner dijo que los oficiales de policía informaron inmediatamente a los organizadores del concierto sobre la escalada de problemas. El concierto fue cancelado 40 minutos después, luego de discusiones entre el Departamento de Bomberos y los funcionarios del lugar, según AP.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Finner defendió el tiempo que tardó en cerrarse el evento. «No puedes simplemente cerrar cuando tienes 50,000 – más de 50,000 – individuos, ¿de acuerdo?» Finner supuestamente comentó. «Tenemos que preocuparnos por los disturbios, los disturbios, cuando tienes un grupo que es tan joven». Las autoridades dijeron que había alrededor de 528 oficiales del Departamento de Policía de Houston en el lugar y 755 agentes de seguridad privada.

El crítico de música del Houston Chronicle , Joey Guerra , le dijo a CNN: «[Scott] detuvo el programa, quiero decir, tres o cuatro veces cuando notó a personas en peligro». Guerra también dijo que Scott actuó durante aproximadamente una hora y 15 minutos antes de terminar su espectáculo.

Scott parecía estar consciente de que algo estaba pasando con la multitud, pero podría no haber sabido el alcance de lo que estaba sucediendo, dijo el asistente Nick Johnson a la AP. Varios informes indican que Scott detuvo su programa al menos dos veces.

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Travis Scott noticed someone passed out at his #ASTROFEST and attempted to direct security to help them. pic.twitter.com/T80OKbC3Ry

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia – acciones legales – Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Disturbing videos show fans desperately telling Travis Scott to stop the show at Astroworld Festival. https://t.co/dspJyF9zpq

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia – acciones legales – Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Durante uno de esos momentos, el video de las redes sociales parece mostrar a Scott deteniendo su programa y pidiendo ayuda para alguien en la multitud, diciendo: «Seguridad, alguien ayude realmente rápido.»

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia: Si. Finner dijo que personalmente visitó a Travis Scott antes de su actuación el viernes, y expresó su preocupación por la multitud. «Expresé mis preocupaciones con respecto a la seguridad pública y que en mis 31 años de experiencia en la aplicación de la ley, nunca había visto un momento con más desafíos que enfrentan los ciudadanos de todas las edades para incluir una pandemia global y tensión social en todo el país», dijo en parte de una declaración el lunes. «Le pedí a Travis Scott y su equipo que trabajaran con HPD para todos los eventos durante el fin de semana y que consideraran sus publicaciones en las redes sociales en cualquier evento no programado.»

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia – acciones legales – Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

Mycah Hatfield, un reportero local de ABC, dijo que » cuando llegamos al Festival Astroworld en NRG Park justo a las 2: 00, una estampida rompió las puertas. Cientos de personas destruyeron la entrada de seguridad VIP, sin pasar por el puesto de control. La gente fue pisoteada. Algunos fueron arrestados.»

Travis Scott Astroworld Festival Tragedia

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.

(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk

— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021