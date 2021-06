Travis Scott siempre aparece con zapatillas exclusivas.

Travis Scott es uno de los más grandes sneakerheads en el mundo del hip-hop y está constantemente en la búsqueda de nuevas zapatillas exclusivas para usar cuando está fuera de casa. Por supuesto, como artista patrocinado por Nike / Jordan, Travis tiene acceso a una gran bóveda de zapatillas, y a lo largo de los años Nike le ha proporcionado algunos de los espectáculos más raros y modelos inéditos conocidos por el hombre. Cuando Scott está sentado junto a la cancha en un partido de baloncesto, puede estar seguro de que usará estas joyas, y el sábado por la noche durante el partido Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks, eso es exactamente lo que hizo.

De acuerdo con ESPN Nick De Paula, Scott estaba al lado de la corte vistiendo nuevos zapatos Nike Dunk Iron Maiden, construidos en 2006. Este es un calzado imposible de encontrar en el mercado, e incluso si quisieras un par a través de StockX, tendrías que pagar un increíble 1 100,000.

Por supuesto, la colección de tenis de Travis está llena de diamantes en bruto y solo podemos imaginar qué más puede estar guardando en secreto para usar en el momento adecuado. Ya sea que seas un fan de Iron Maiden, o simplemente un viejo fanático del tenis, no puedes evitar tener una buena envidia de La Flame.

Travis Scott is at the Nets / Bucks game in unreleased “Iron Maiden” Dunks from 2006.

There’s a pair on StockX for, uhh, $100,000: https://t.co/dVduvRaCwD pic.twitter.com/E7yQnkrFpl

— Nick DePaula (@NickDePaula) June 6, 2021